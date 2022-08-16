Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток - 16.08.2022 Украина.ру
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Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток - 16.08.2022 Украина.ру
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
Западные элиты заинтересованы в уничтожении системы коллективной безопасности, чтобы сохранить доминирование. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
2022-08-16T10:57
2022-08-16T10:57
новости
владимир путин
нато
восток
запад
украина
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Вассалы США вмешивается во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, заявил Путин. По его словам, коллективный Запад уничтожает систему коллективной безопасности, создает новые военные альянсы и расширяет НАТО на Восток, чтобы удержать гегемонию.При этом предложения России о мерах взаимной безопасности, выдвинутые в декабре 2021 года, Запад проигнорировал, напомнил Путин.
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новости, владимир путин, нато, восток, запад, украина
Новости, Владимир Путин, НАТО, восток, Запад, Украина

Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток

10:57 16.08.2022
 
© AP / Susan Walsh, PoolСаммит НАТО в Мадриде Байден Столтенберг
Саммит НАТО в Мадриде Байден Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP / Susan Walsh, Pool
Читать в
Западные элиты заинтересованы в уничтожении системы коллективной безопасности, чтобы сохранить доминирование. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
Вассалы США вмешивается во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, заявил Путин. По его словам, коллективный Запад уничтожает систему коллективной безопасности, создает новые военные альянсы и расширяет НАТО на Восток, чтобы удержать гегемонию.
Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное
Владимир Путин
президент России
При этом предложения России о мерах взаимной безопасности, выдвинутые в декабре 2021 года, Запад проигнорировал, напомнил Путин.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 13:03
Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC
 
НовостиВладимир ПутинНАТОвостокЗападУкраина
 
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