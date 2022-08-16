https://ukraina.ru/20220816/1037712192.html
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток - 16.08.2022 Украина.ру
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
Западные элиты заинтересованы в уничтожении системы коллективной безопасности, чтобы сохранить доминирование. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
2022-08-16T10:57
2022-08-16T10:57
2022-08-16T10:57
новости
владимир путин
нато
восток
запад
украина
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Вассалы США вмешивается во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, заявил Путин. По его словам, коллективный Запад уничтожает систему коллективной безопасности, создает новые военные альянсы и расширяет НАТО на Восток, чтобы удержать гегемонию.При этом предложения России о мерах взаимной безопасности, выдвинутые в декабре 2021 года, Запад проигнорировал, напомнил Путин.
https://ukraina.ru/20220805/1037334276.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, нато, восток, запад, украина
Новости, Владимир Путин, НАТО, восток, Запад, Украина
Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
Западные элиты заинтересованы в уничтожении системы коллективной безопасности, чтобы сохранить доминирование. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
Вассалы США вмешивается во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, заявил Путин. По его словам, коллективный Запад уничтожает систему коллективной безопасности, создает новые военные альянсы и расширяет НАТО на Восток, чтобы удержать гегемонию.
Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное
Владимир Путин
президент России
При этом предложения России о мерах взаимной безопасности, выдвинутые в декабре 2021 года, Запад проигнорировал, напомнил Путин.