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Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток

Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток - 16.08.2022 Украина.ру

Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток

Западные элиты заинтересованы в уничтожении системы коллективной безопасности, чтобы сохранить доминирование. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы

2022-08-16T10:57

2022-08-16T10:57

2022-08-16T10:57

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Вассалы США вмешивается во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, заявил Путин. По его словам, коллективный Запад уничтожает систему коллективной безопасности, создает новые военные альянсы и расширяет НАТО на Восток, чтобы удержать гегемонию.При этом предложения России о мерах взаимной безопасности, выдвинутые в декабре 2021 года, Запад проигнорировал, напомнил Путин.

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новости, владимир путин, нато, восток, запад, украина