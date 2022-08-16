В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты
Задержанный планировал поджечь ряд административных зданий в Минеральных Водах и курортном Железноводске. Возбуждено дело о подготовке теракта, сообщает 16 августа пресс-служба ФСБ
Злоумышленник уже во всем сознался, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемый - местный житель, который в июне "присягнул на верность" представителям экстремистской организации. По указке кураторов, он собирался организовать поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.
"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант арестован.
* Деятельность организации запрещена в РФ
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