https://ukraina.ru/20220816/1037708923.html

В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты

На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*

В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты

Задержанный планировал поджечь ряд административных зданий в Минеральных Водах и курортном Железноводске. Возбуждено дело о подготовке теракта, сообщает 16 августа пресс-служба ФСБ

2022-08-16T10:15

2022-08-16T10:15

2022-08-16T10:15

новости

правый сектор

теракт

арест

минеральные воды

фсб

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Злоумышленник уже во всем сознался, сообщили в ведомстве.Отмечается, что подозреваемый - местный житель, который в июне "присягнул на верность" представителям экстремистской организации. По указке кураторов, он собирался организовать поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант арестован.* Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220815/1037693004.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, правый сектор, теракт, арест, минеральные воды, фсб