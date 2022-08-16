На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
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В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты
Задержанный планировал поджечь ряд административных зданий в Минеральных Водах и курортном Железноводске. Возбуждено дело о подготовке теракта, сообщает 16 августа пресс-служба ФСБ
2022-08-16T10:15
2022-08-16T10:15
новости
правый сектор
теракт
арест
минеральные воды
фсб
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Злоумышленник уже во всем сознался, сообщили в ведомстве.Отмечается, что подозреваемый - местный житель, который в июне "присягнул на верность" представителям экстремистской организации. По указке кураторов, он собирался организовать поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант арестован.* Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220815/1037693004.html
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новости, правый сектор, теракт, арест, минеральные воды, фсб
Новости, Правый сектор, теракт, арест, Минеральные Воды, ФСБ

В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты

10:15 16.08.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУнаручники задержание
наручники задержание - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Задержанный планировал поджечь ряд административных зданий в Минеральных Водах и курортном Железноводске. Возбуждено дело о подготовке теракта, сообщает 16 августа пресс-служба ФСБ
Злоумышленник уже во всем сознался, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемый - местный житель, который в июне "присягнул на верность" представителям экстремистской организации. По указке кураторов, он собирался организовать поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.
"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант арестован.
* Деятельность организации запрещена в РФ
ФСБ России предотвратила теракт в Волгоградской области
Вчера, 17:11
Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под ВолгоградомДвое членов праворадикальной организации "Реструкт"* под руководством украинских спецслужб готовили взрыв нефтепровода в Волгоградской области, ФСБ предотвратила теракт, сообщает 15 август пресс-служба ведомства
 
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