Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти - 16.08.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти - 16.08.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
В марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-16T06:30
2022-08-16T06:30
новости
игорь юшков
азия
европа
нефть
экспорт
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Он уточнил, что эти отказы были вызваны не санкциями, а опасениями "имиджевых издержек" в виде разного рода бойкотов и "кампаний отмены".Он добавил, что снижение объёмов российского экспорта привело к образованию дефицита нефти на мировом рынке и росту цен, что в значительной степени компенсировало потери России от снижения экспорта.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220626/1034231770.html
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новости, игорь юшков, азия, европа, нефть, экспорт
Новости, Игорь Юшков, Азия, Европа, нефть, Экспорт

Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти

06:30 16.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он уточнил, что эти отказы были вызваны не санкциями, а опасениями "имиджевых издержек" в виде разного рода бойкотов и "кампаний отмены".

Поэтому опасались покупать российскую нефть. Быстро перенаправить её в Азию не всегда удавалось, поэтому России пришлось даже сокращать объёмы экспорта

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Он добавил, что снижение объёмов российского экспорта привело к образованию дефицита нефти на мировом рынке и росту цен, что в значительной степени компенсировало потери России от снижения экспорта.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 14:58
Франция решила, как противостоять росту цен на нефтьФранция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине. Об этом 26 июня сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковАзияЕвропанефтьЭкспорт
 
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