https://ukraina.ru/20220816/1037687026.html
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти - 16.08.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
В марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-16T06:30
2022-08-16T06:30
2022-08-16T06:30
новости
игорь юшков
азия
европа
нефть
экспорт
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Он уточнил, что эти отказы были вызваны не санкциями, а опасениями "имиджевых издержек" в виде разного рода бойкотов и "кампаний отмены".Он добавил, что снижение объёмов российского экспорта привело к образованию дефицита нефти на мировом рынке и росту цен, что в значительной степени компенсировало потери России от снижения экспорта.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220626/1034231770.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, азия, европа, нефть, экспорт
Новости, Игорь Юшков, Азия, Европа, нефть, Экспорт
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
В марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру