https://ukraina.ru/20220816/1037687026.html

Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти

Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти - 16.08.2022 Украина.ру

Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти

В марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-16T06:30

2022-08-16T06:30

2022-08-16T06:30

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Он уточнил, что эти отказы были вызваны не санкциями, а опасениями "имиджевых издержек" в виде разного рода бойкотов и "кампаний отмены".Он добавил, что снижение объёмов российского экспорта привело к образованию дефицита нефти на мировом рынке и росту цен, что в значительной степени компенсировало потери России от снижения экспорта.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220626/1034231770.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, игорь юшков, азия, европа, нефть, экспорт