https://ukraina.ru/20220815/1037696296.html
Ими усеяна вся территория! О "лепестках" и затягивании спецоперации на Украине - Бородай
Ими усеяна вся территория! О "лепестках" и затягивании спецоперации на Украине - Бородай - 15.08.2022 Украина.ру
Ими усеяна вся территория! О "лепестках" и затягивании спецоперации на Украине - Бородай
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал об успехах в ходе СВО на Изюмско-Славянском... Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T17:43
2022-08-15T17:43
2022-08-15T17:43
видео
александр бородай
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Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал об успехах в ходе СВО на Изюмско-Славянском направлении, а также о массовых потерях в рядах ВСУ и динамики выполнения основных задач спецоперации:00:41 – Изюмско-Славянское направление: за счёт чего удаётся достигать успехов?01:47 - Продолжает ли противник на данном направлении активно использовать "лепестки"?03:36 – Сколько времени займет процесс полного разминирования территорий, засеянных "лепестками"?04:10 - Контроль над селом Пески: как обстоит ситуация на данный момент?06:01 – Насколько защищены союзные силы на севере Запорожской области?07:05 - Массовое уничтожение кадрового состава ВСУ: ощущаются ли потери на фронте? 08:50 - Крепок ли боевой дух "заробитчан"?11:33 – За счёт чего происходят успешные наступления при меньшей численности бойцов?13:15 – Стоит ли объявить общую мобилизацию для ускорения задач СВО?14:42 – За счёт чего можно ускорить процесс СВО?16:15 – Восстановление инфраструктуры и населенных пунктов на освобождённых территориях?20:25 - Насколько политически важно раньше провести референдум в Донбассе, чем в Херсонской или Запорожской областях?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр бородай, видео
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал об успехах в ходе СВО на Изюмско-Славянском направлении, а также о массовых потерях в рядах ВСУ и динамики выполнения основных задач спецоперации:
00:41 – Изюмско-Славянское направление: за счёт чего удаётся достигать успехов?
01:47 - Продолжает ли противник на данном направлении активно использовать "лепестки"?
03:36 – Сколько времени займет процесс полного разминирования территорий, засеянных "лепестками"?
04:10 - Контроль над селом Пески: как обстоит ситуация на данный момент?
06:01 – Насколько защищены союзные силы на севере Запорожской области?
07:05 - Массовое уничтожение кадрового состава ВСУ: ощущаются ли потери на фронте?
08:50 - Крепок ли боевой дух "заробитчан"?
11:33 – За счёт чего происходят успешные наступления при меньшей численности бойцов?
13:15 – Стоит ли объявить общую мобилизацию для ускорения задач СВО?
14:42 – За счёт чего можно ускорить процесс СВО?
16:15 – Восстановление инфраструктуры и населенных пунктов на освобождённых территориях?
20:25 - Насколько политически важно раньше провести референдум в Донбассе, чем в Херсонской или Запорожской областях?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.