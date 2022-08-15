https://ukraina.ru/20220815/1037687105.html

Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев

Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев - 15.08.2022 Украина.ру

Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев

Совместный коллектив российских и украинских киберспортсменов Team Spirit выиграл турнир PGL Arlington Major, обойдя китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1, сообщает 15 августа "РБК Спорт"

2022-08-15T16:09

2022-08-15T16:09

2022-08-15T17:04

новости

спорт

киберспорт

китай

чемпионат

команда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102291/32/1022913254_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_cc2670ea2643bf367e77843500c04e27.jpg

Соревнования проходили в США, в Арлингтоне , штат Техас. За победу Team Spirit получит гонорар 200 тысяч долларов.В 2021 году коллектив уже встречался с китайской командой в гранд-финале чемпионата мира, где также одержали победу.На данный момент команда базируется в Белграде.

https://ukraina.ru/20220619/1034183489.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спорт, киберспорт, китай, чемпионат, команда