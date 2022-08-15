Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев - 15.08.2022 Украина.ру
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Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев
Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев - 15.08.2022 Украина.ру
Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев
Совместный коллектив российских и украинских киберспортсменов Team Spirit выиграл турнир PGL Arlington Major, обойдя китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1, сообщает 15 августа "РБК Спорт"
2022-08-15T16:09
2022-08-15T17:04
новости
спорт
киберспорт
китай
чемпионат
команда
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Соревнования проходили в США, в Арлингтоне , штат Техас. За победу Team Spirit получит гонорар 200 тысяч долларов.В 2021 году коллектив уже встречался с китайской командой в гранд-финале чемпионата мира, где также одержали победу.На данный момент команда базируется в Белграде.
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новости, спорт, киберспорт, китай, чемпионат, команда
Новости, спорт, киберспорт, Китай, чемпионат, команда

Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев

16:09 15.08.2022 (обновлено: 17:04 15.08.2022)
 
© epicstars.com/cybersport/ киберспорт
 киберспорт
© epicstars.com/cybersport/
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Совместный коллектив российских и украинских киберспортсменов Team Spirit выиграл турнир PGL Arlington Major, обойдя китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1, сообщает 15 августа "РБК Спорт"
Соревнования проходили в США, в Арлингтоне , штат Техас. За победу Team Spirit получит гонорар 200 тысяч долларов.
В 2021 году коллектив уже встречался с китайской командой в гранд-финале чемпионата мира, где также одержали победу.
На данный момент команда базируется в Белграде.
19 июня, 17:43
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