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Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине

Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине

Поляки поставили более 200 модернизированных танков на Украину. Это серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии. У них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T15:25

2022-08-15T15:25

2022-08-15T15:25

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Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой, отметил эксперт.По его словам, корейские истребители напоминают отечественные Як-130. В чисто боевой модификации они подходят к американским F-16. Это серьезная закупка.Вообще закупка этих комплексов Польшей и Украиной нужна не только против нашей истребительной авиации, а против наших крылатых ракет калибра "Оникс" и против ракет РСЗО. Это вполне может поднять боевой потенциал польской армии, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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