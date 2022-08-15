Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине - 15.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине
Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине
Поляки поставили более 200 модернизированных танков на Украину. Это серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии. У них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T15:25
2022-08-15T15:25
новости
южная корея
польша
россия
украина
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Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой, отметил эксперт.По его словам, корейские истребители напоминают отечественные Як-130. В чисто боевой модификации они подходят к американским F-16. Это серьезная закупка.Вообще закупка этих комплексов Польшей и Украиной нужна не только против нашей истребительной авиации, а против наших крылатых ракет калибра "Оникс" и против ракет РСЗО. Это вполне может поднять боевой потенциал польской армии, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, южная корея, польша, россия, украина
Новости, Южная Корея, Польша, Россия, Украина

Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине

15:25 15.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
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Поляки поставили более 200 модернизированных танков на Украину. Это серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии. У них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.
Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой, отметил эксперт.
"Ее танки — не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. На ее самоходках используются орудия от известной американо-британской компании BAE Systems. Остальное — корейские разработки, которые соответствуют стандартам польской гаубицы "Краб" с британской башней и ходовой частью от Т-72. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня", - указал Кнутов.
По его словам, корейские истребители напоминают отечественные Як-130. В чисто боевой модификации они подходят к американским F-16. Это серьезная закупка.
"Более того, пока это не прозвучало, но у Южной Кореи есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Мы его помогали им делать. Наши аналогичные комплексы в три раза мощнее, но южнокорейский комплекс тоже может поражать цели на расстоянии в 40 км. Поляки их тоже могут закупить", - добавил специалист.
Вообще закупка этих комплексов Польшей и Украиной нужна не только против нашей истребительной авиации, а против наших крылатых ракет калибра "Оникс" и против ракет РСЗО. Это вполне может поднять боевой потенциал польской армии, заключил собеседник издания.
 
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