Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео - 15.08.2022 Украина.ру
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Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео
Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео - 15.08.2022 Украина.ру
Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео
Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру прокомментировал визит членов конгресса США на Тайвань, результаты заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T14:05
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видео
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Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру прокомментировал визит членов конгресса США на Тайвань, результаты заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, а также проанализировал, кто может возглавить США в 2024 году:01:05 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?04:00 – Вялотекущий конфликт или полномасштабная война на Тайване;08:57 - Как прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС;13:40 – Нужно ли продлевать договор по СНВ?16:20 – При каком условии возможен полный разрыв дипломатических отношений с США? 20:20 - Пойдет ли Джо Байден на выборы в 2024 году и какой может быть гонка за президентское кресло? Напомним, делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тайвань посетили пятеро членов конгресса: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген. Они пробудут на острове 14–15 августа, уточняет Американский институт Тайваня (де-факто осуществляющий деятельность посольства США в стране). Конгрессмены встретятся с президентом частично признанного государства Цай Инвэнь и другими представителями властей Тайваня, обсудят с ними двусторонние отношения, региональную безопасность, экономическое сотрудничество, изменение климата и другие темы.
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видео, видео
Видео

Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео

14:05 15.08.2022
 
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Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру прокомментировал визит членов конгресса США на Тайвань, результаты заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, а также проанализировал, кто может возглавить США в 2024 году:
01:05 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?
04:00 – Вялотекущий конфликт или полномасштабная война на Тайване;
08:57 - Как прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС;
13:40 – Нужно ли продлевать договор по СНВ?
16:20 – При каком условии возможен полный разрыв дипломатических отношений с США? 20:20 - Пойдет ли Джо Байден на выборы в 2024 году и какой может быть гонка за президентское кресло?
Напомним, делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тайвань посетили пятеро членов конгресса: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген. Они пробудут на острове 14–15 августа, уточняет Американский институт Тайваня (де-факто осуществляющий деятельность посольства США в стране). Конгрессмены встретятся с президентом частично признанного государства Цай Инвэнь и другими представителями властей Тайваня, обсудят с ними двусторонние отношения, региональную безопасность, экономическое сотрудничество, изменение климата и другие темы.
 
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