https://ukraina.ru/20220815/1037676304.html

Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео

Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео - 15.08.2022 Украина.ру

Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру прокомментировал визит членов конгресса США на Тайвань, результаты заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T14:05

2022-08-15T14:05

2022-08-15T14:05

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037675894_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64ff3bea854241487284eb14fedae07b.jpg

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру прокомментировал визит членов конгресса США на Тайвань, результаты заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, а также проанализировал, кто может возглавить США в 2024 году:01:05 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?04:00 – Вялотекущий конфликт или полномасштабная война на Тайване;08:57 - Как прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС;13:40 – Нужно ли продлевать договор по СНВ?16:20 – При каком условии возможен полный разрыв дипломатических отношений с США? 20:20 - Пойдет ли Джо Байден на выборы в 2024 году и какой может быть гонка за президентское кресло? Напомним, делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тайвань посетили пятеро членов конгресса: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген. Они пробудут на острове 14–15 августа, уточняет Американский институт Тайваня (де-факто осуществляющий деятельность посольства США в стране). Конгрессмены встретятся с президентом частично признанного государства Цай Инвэнь и другими представителями властей Тайваня, обсудят с ними двусторонние отношения, региональную безопасность, экономическое сотрудничество, изменение климата и другие темы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео