https://ukraina.ru/20220815/1037673542.html

"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой

"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой - 15.08.2022 Украина.ру

"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой

Певицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе на Украине предложили внести в "расстрельный список", сообщает "Экспресс Газета" 15 августа

2022-08-15T13:35

2022-08-15T13:35

2022-08-15T13:35

новости

константин меладзе

приходько

вера брежнева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/48/1029134884_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_efff371a87d8f8a208da83bd7ae725ea.jpg.webp

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2007 году победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе и выступала на конкурсе "Евровидение" от России, заявила, что звездную пару стоит внести в "расстрельный список".Кроме того, она уверена, что Брежнева должна лишиться всех наград и недвижимости в Киеве. Помимо Меладзе и Брежневой, Приходько высказалась аналогичным образом о певицах Светлане Лободе и Ани Лорак.С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Валерий Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.Приходько не раз выступала с радикальными русофобскими заявлениями. Так, в середине июля она написала, что ненавидит всех русских, и весь народ вызывает у нее "отвращение".

https://ukraina.ru/20220715/1036483864.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, константин меладзе, приходько, вера брежнева