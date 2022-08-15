"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой - 15.08.2022 Украина.ру
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"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой
"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой - 15.08.2022 Украина.ру
"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой
Певицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе на Украине предложили внести в "расстрельный список", сообщает "Экспресс Газета" 15 августа
2022-08-15T13:35
2022-08-15T13:35
новости
константин меладзе
приходько
вера брежнева
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Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2007 году победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе и выступала на конкурсе "Евровидение" от России, заявила, что звездную пару стоит внести в "расстрельный список".Кроме того, она уверена, что Брежнева должна лишиться всех наград и недвижимости в Киеве. Помимо Меладзе и Брежневой, Приходько высказалась аналогичным образом о певицах Светлане Лободе и Ани Лорак.С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Валерий Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.Приходько не раз выступала с радикальными русофобскими заявлениями. Так, в середине июля она написала, что ненавидит всех русских, и весь народ вызывает у нее "отвращение".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константин меладзе, приходько, вера брежнева
Новости, Константин Меладзе, Приходько, Вера Брежнева

"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой

13:35 15.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКонцерт Веры Брежневой в Москве
Концерт Веры Брежневой в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Певицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе на Украине предложили внести в "расстрельный список", сообщает "Экспресс Газета" 15 августа
Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2007 году победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе и выступала на конкурсе "Евровидение" от России, заявила, что звездную пару стоит внести в "расстрельный список".
Кроме того, она уверена, что Брежнева должна лишиться всех наград и недвижимости в Киеве. Помимо Меладзе и Брежневой, Приходько высказалась аналогичным образом о певицах Светлане Лободе и Ани Лорак.
С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Валерий Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.
Приходько не раз выступала с радикальными русофобскими заявлениями. Так, в середине июля она написала, что ненавидит всех русских, и весь народ вызывает у нее "отвращение".
Анастасия Приходько
15 июля, 17:30
"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русскихУкраинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook* 15 июля обрушилась с проклятиями на всех русских
 
НовостиКонстантин МеладзеПриходькоВера Брежнева
 
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