https://ukraina.ru/20220815/1037661717.html

"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом

"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом - 15.08.2022 Украина.ру

"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом

Страны Запада могут пойти на сотрудничество с Минском, потому что санкции рикошетом бьют по самому Западу, заявил 14 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ОНТ

2022-08-15T10:24

2022-08-15T10:24

2022-08-15T10:24

новости

белоруссия

роман головченко

санкции

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По словам Головченко, экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов за последние полгода.Из этого, по его мнению, следует, что у многих европейских политиков, лоббирующих санкции против России и Белоруссии, вскоре "произойдет отрезвление".Министр отметил, что санкции "против России, и Белоруссии рикошетом бьют Западу", и, в первую очередь, это проявляется в энергетическом секторе.

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новости, белоруссия, роман головченко, санкции