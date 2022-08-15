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"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом - 15.08.2022 Украина.ру
"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
Страны Запада могут пойти на сотрудничество с Минском, потому что санкции рикошетом бьют по самому Западу, заявил 14 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ОНТ
2022-08-15T10:24
2022-08-15T10:24
2022-08-15T10:24
новости
белоруссия
роман головченко
санкции
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По словам Головченко, экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов за последние полгода.Из этого, по его мнению, следует, что у многих европейских политиков, лоббирующих санкции против России и Белоруссии, вскоре "произойдет отрезвление".Министр отметил, что санкции "против России, и Белоруссии рикошетом бьют Западу", и, в первую очередь, это проявляется в энергетическом секторе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, роман головченко, санкции
"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
Страны Запада могут пойти на сотрудничество с Минском, потому что санкции рикошетом бьют по самому Западу, заявил 14 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ОНТ
Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником.
По словам Головченко, экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов за последние полгода.
Из этого, по его мнению, следует, что у многих европейских политиков, лоббирующих санкции против России и Белоруссии, вскоре "произойдет отрезвление".
Министр отметил, что санкции "против России, и Белоруссии рикошетом бьют Западу", и, в первую очередь, это проявляется в энергетическом секторе.