Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августа

Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августа

Власти Запорожской области призвали ввести режим тишины вокруг ЗАЭС. Великобритания помогала Украине планировать, а США намекают на удары по Крымскому мосту, заявил народный депутат Алексей Гончаренко

2022-08-15T09:58

Вокруг ЗАЭС, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — отметил Рогов.Вечером 14 августа Европейский Союз, входящие в него государства по отдельности, а также ряд других стран заявили о необходимости вывода ВС РФ с территорий рядом с Запорожской АЭС.«Присутствие российских вооружённых сил на Запорожской АЭС не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата», — указывалось в заявлении.Там же содержался призыв вывести ВС РФ с Запорожской АЭС и ближайших окрестностей.В заявлении подчёркивалось, что это позволит МАГАТЭ «проводить проверку в соответствии с обязательствами Украины по ее гарантиям в безопасных условиях и своевременно».До этого руководство ООН и ЕС призвало к «демилитаризации ЗАЭС». Между тем в самом регионе уверены, что демилитаризация нужна не Энергодару, где находится станция, а совсем другим населённым пунктам.«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции. <…> Только военные успехи решат проблем», — говорил днём 14 августа в эфире радио «Комсомольская правда» Рогов.До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС может поставить станцию под угрозу.«Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить», — заявил он вечером 11 августа журналистам.По его словам, предлагая демилитаризацию Запорожской АЭС генсек ООН Антониу Гуттериш должен пояснить, что он подразумевает под «периметром демилитаризации».В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил Европарламенту прервать каникулы для рассмотрения проблемы с Запорожской АЭС.«Европарламенту правильно прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан», — заявил Володин 12 августа.Он отметил, что действия Украины и США весьма опасны.«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — отметил Володин.С пятницы Украина нанесла ряд ударов по Энергодару, где находится ЗАЭС.Британия, США и Крымский мостО том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил несколько дней назад в своём Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Так он прокомментировал выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.«Передайте Скабеевой, что мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко.Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Поздно вечером 14 августа тема Крымского моста получила развитие у нардепа. Тогда Гончаренко опубликовал скриншот заметки в микроблоге старшего советника Конгресса Пола Массаро. В своей заметке Массаро использовал коллаж фотографии Крымского моста и сидящих на стульях собак в шляпах.«This is fine (Всё хорошо. — Ред.)», — подписал Массаро картинку.Тем самым он сделал отсылку к известному мему, основанному на комиксе художника Кейси Грина. Тот 9 января 2013 года опубликовал комикс из шести картинок под названием «Таблетки работают». Комикс рассказывал о собаке, которая сидит в объятой огнём комнате, пьёт кофе и говорит: «Всё в порядке. Меня не волнуют происходящие в данный момент события. Всё ok, всё будет ok». В конце комикса собака сгорает.Первые две картинки комикса: пустая комната в огне, а затем собака в комнате, говорящая «Всё хорошо», стали мемом и широко разошлись по сети.Таким образом, можно подумать, что Массаро намекает на атаку Крымского моста. Ранее он уже заявлял о том, что Украине нужно предоставить ракеты ATACMS дальностью до 300 км.«Крымский пока-что-мост. Собачка из мема This is fine. Как думаете, старший советник Конгресса США Пол Массаро на что-то намекает? В конце концов, "работу" ПВО оккупантов мы и так уже оценили. Пора добавить немного жары. Upd. В комментариях подсказали красивое: добавить немного ада», — прокомментировал свежую запись Массаро Гончаренко.Ранее ряд источников сообщил, что Украина получила снаряды дальностью до 150 км к РСЗО HIMARS и M270. Последние системы Украине поставила Великобритания.В то же время на самой Украине многие сомневаются в возможности нанести урон Крымскому мосту из-за того, что он хорошо прикрыт российской ПВО. Кроме того, удар по мосту может спровоцировать весьма болезненный для Украины ответ России. Заявления же Украины об ударе по Крымскому мосту эксперты рассматривают как часть информационной войны.

