https://ukraina.ru/20220815/1037659156.html

Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России

Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России - 15.08.2022 Украина.ру

Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России

Депутаты Верховной Рады Украины внесли в парламент проект обращения к международным организациям о вводе санкций против атомной энергетики России. Текст документа опубликовали 15 августа на сайте украинского парламента

2022-08-15T10:02

2022-08-15T10:02

2022-08-15T10:02

рада

санкции

росатом

запорожская аэс

новости

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Проект документа подписали 50 депутатов. Они обвинили российские войска в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая продолжает работать под контролем России с марта 2022 года, и попросили ООН признать это "ядерным терроризмом". Также украинские парламентарии попросили ввести санкции против руководителей "Росатома".Обращение депутатов Рады направят в адрес руководителей Евросоюза, Европейского Совета, Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, парламентов и правительств государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН.В России отвергают обвинения Киева. Москва приглашала инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в июне стороны согласовали маршрут и график международной миссии, однако визит был сорван департаментом безопасности секретариата ООН. В МИД России заявили об обстрелах ЗАЭС со стороны украинских войск и предостерегли "режим Зеленского" от продолжения "провокаций, чреватых ядерной аварией".

https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html

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рада, санкции, росатом, запорожская аэс, новости