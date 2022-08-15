Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России - 15.08.2022 Украина.ру
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Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России
Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России - 15.08.2022 Украина.ру
Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России
Депутаты Верховной Рады Украины внесли в парламент проект обращения к международным организациям о вводе санкций против атомной энергетики России. Текст документа опубликовали 15 августа на сайте украинского парламента
2022-08-15T10:02
2022-08-15T10:02
рада
санкции
росатом
запорожская аэс
новости
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Проект документа подписали 50 депутатов. Они обвинили российские войска в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая продолжает работать под контролем России с марта 2022 года, и попросили ООН признать это "ядерным терроризмом". Также украинские парламентарии попросили ввести санкции против руководителей "Росатома".Обращение депутатов Рады направят в адрес руководителей Евросоюза, Европейского Совета, Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, парламентов и правительств государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН.В России отвергают обвинения Киева. Москва приглашала инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в июне стороны согласовали маршрут и график международной миссии, однако визит был сорван департаментом безопасности секретариата ООН. В МИД России заявили об обстрелах ЗАЭС со стороны украинских войск и предостерегли "режим Зеленского" от продолжения "провокаций, чреватых ядерной аварией".
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рада, санкции, росатом, запорожская аэс, новости
Рада, Санкции, Росатом, Запорожская АЭС, Новости

Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России

10:02 15.08.2022
 
© president.gov.uaВерховная Рада гимн поют английский флаг
Верховная Рада гимн поют английский флаг
© president.gov.ua
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Депутаты Верховной Рады Украины внесли в парламент проект обращения к международным организациям о вводе санкций против атомной энергетики России. Текст документа опубликовали 15 августа на сайте украинского парламента
"Постановление Верховной Рады Украины содержит призыв <…> применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности государственной корпорации "Росатом", предприятий и организаций, входящих в состав государственной корпорации "Росатом", и их дочерних компаний, которые расположены как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами", - говорится в пояснительной записке.
Проект документа подписали 50 депутатов. Они обвинили российские войска в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая продолжает работать под контролем России с марта 2022 года, и попросили ООН признать это "ядерным терроризмом". Также украинские парламентарии попросили ввести санкции против руководителей "Росатома".
Обращение депутатов Рады направят в адрес руководителей Евросоюза, Европейского Совета, Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, парламентов и правительств государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН.
В России отвергают обвинения Киева. Москва приглашала инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в июне стороны согласовали маршрут и график международной миссии, однако визит был сорван департаментом безопасности секретариата ООН. В МИД России заявили об обстрелах ЗАЭС со стороны украинских войск и предостерегли "режим Зеленского" от продолжения "провокаций, чреватых ядерной аварией".
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