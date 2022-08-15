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Главное на 15 августа: в России и в мире

Главное на 15 августа: в России и в мире - 15.08.2022 Украина.ру

Главное на 15 августа: в России и в мире

В Подмосковье состоится церемония открытия АрМИ-2022, в Нарве планируют переместить танк-памятник Т-34, Индия спустит на воду авианосец собственной постройки. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-15T05:57

2022-08-15T05:57

2022-08-15T05:57

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РоссияЦеремония открытия Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) состоится на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. В ходе игр планируют провести 36 конкурсов на территории 12 государств. АрМИ-2022 завершатся 27 августа.Депутата новосибирского городского совета Хельгу Пирогову будут судить по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Заседание состоится в Центральном районном суде Новосибирска.Пирогова, как уточняют СМИ, оставила оскорбительный комментарий в соцсетях под постом о погибших в Донбассе солдатах. Позже она его удалила, однако высказывание уже вызвало к тому моменту скандал. Первый вице-спикер областного заксобрания Андрей Панферов назвал поведение Пироговой "кощунственным" в открытом письме мэру Анатолию Локтю.Ближнее зарубежьеТанк-памятник Т-34, установленный на въезде в город Нарву в Эстонии, планируют перенести в музей. Власти предполагают рассмотреть этот вопрос на заседании городского собрания. Мэр Нарвы Катри Райк высказывалась против переноса, так как в городе с населением около 60 тысяч человек 95% считают родным языком русский.МирПервый авианосец индийской постройки Vikrant планируют ввести в эксплуатацию. В июле авианосец завершил ходовые испытания, в ВМС Индии положительно оценили результаты. В эксплуатацию его введут в день празднования 75-летия независимости Индии - 15 августа.Турция планирует купить 40 истребителей F-16 у США. 15 августа запланированы переговоры, на которых официальная Анкара может заявить о неприемлемости каких-либо условий. Ранее группа конгрессменов США подписала заявление о возражении продажи. Также препятствует сделке Греция.Иск российского гимнаста Ивана Куляка рассмотрит Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение о годичной дисквалификации.17 мая дисциплинарная комиссия Фонда отстранила Куляка от соревнований. Гимнаст выступал в конце марта на этапе Кубка мира в Дохе, на награждение вышел с изображением буквы Z. За это его оштрафовали на 500 долларов США, заставили вернуть бронзовую медаль и призовые 600 долларов США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анонс, истребители, армия, танк, депутат