https://ukraina.ru/20220814/1037646180.html

Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"

Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?" - 14.08.2022 Украина.ру

Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"

Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит этот вопрос, а также - что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T13:13

2022-08-14T13:13

2022-08-14T13:13

рогов

украина

россия

референдум

сво

освобождённые регионы украины

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7ddee5283d5870fce27bf5256459b07c.jpg

Я много езжу по освобожденной территории Запорожской области, побывал абсолютно везде, и на всех встречах с десятками тысяч людей – от Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки, этот вопрос звучит везде, говорит Владимир Рогов.По его мнению, люди понимают, что те проблемы вторичны, и они решатся после возвращения в родную гавань, не автоматически, но точно намного быстрее, чем пока регион еще не является Россией.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, украина, россия, референдум, сво, освобождённые регионы украины