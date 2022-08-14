https://ukraina.ru/20220814/1037646180.html
Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?" - 14.08.2022 Украина.ру
Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит этот вопрос, а также - что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T13:13
2022-08-14T13:13
2022-08-14T13:13
рогов
украина
россия
референдум
сво
освобождённые регионы украины
спецоперация
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Я много езжу по освобожденной территории Запорожской области, побывал абсолютно везде, и на всех встречах с десятками тысяч людей – от Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки, этот вопрос звучит везде, говорит Владимир Рогов.По его мнению, люди понимают, что те проблемы вторичны, и они решатся после возвращения в родную гавань, не автоматически, но точно намного быстрее, чем пока регион еще не является Россией.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рогов, украина, россия, референдум, сво, освобождённые регионы украины
Рогов, Украина, Россия, референдум, СВО, освобождённые регионы Украины, Спецоперация
Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит этот вопрос, а также - что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Я много езжу по освобожденной территории Запорожской области, побывал абсолютно везде, и на всех встречах с десятками тысяч людей – от Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки, этот вопрос звучит везде, говорит Владимир Рогов.
Эти вопросы даже более популярны, чем вопросы следующие, уже звучащие за ними – материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д.
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области
По его мнению, люди понимают, что те проблемы вторичны, и они решатся после возвращения в родную гавань, не автоматически, но точно намного быстрее, чем пока регион еще не является Россией.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: