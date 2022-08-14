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Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области

Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру

Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области

Боевики из Сирии воевали на стороне киевского режима в Харьковской области. Об этом рассказал журналистам агентства РИА Новости пленный командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников в опубликованном 14 августа интервью

2022-08-14T12:47

2022-08-14T12:47

2022-08-14T12:48

спецоперация

новости

военнопленный

харьковская область

кракен

сирийцы

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По его словам, боевики из Сирии относились к отрядам территориальной обороны.Стрельников не уточнил, по каким признакам он понял, что боевики, которых он видел, были именно сирийцами.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военнопленный, харьковская область, кракен, сирийцы