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Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области
Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области - 14.08.2022 Украина.ру
Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области
Боевики из Сирии воевали на стороне киевского режима в Харьковской области. Об этом рассказал журналистам агентства РИА Новости пленный командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников в опубликованном 14 августа интервью
2022-08-14T12:47
2022-08-14T12:47
2022-08-14T12:48
спецоперация
новости
военнопленный
харьковская область
кракен
сирийцы
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По его словам, боевики из Сирии относились к отрядам территориальной обороны.Стрельников не уточнил, по каким признакам он понял, что боевики, которых он видел, были именно сирийцами.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военнопленный, харьковская область, кракен, сирийцы
Спецоперация, Новости, военнопленный, Харьковская область, Кракен, сирийцы
Пленный командир взвода рассказал о сирийских боевиках в Харьковской области
12:47 14.08.2022 (обновлено: 12:48 14.08.2022)
Боевики из Сирии воевали на стороне киевского режима в Харьковской области. Об этом рассказал журналистам агентства РИА Новости пленный командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников в опубликованном 14 августа интервью
По его словам, боевики из Сирии относились к отрядам территориальной обороны.
"Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой, там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами … Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили", - рассказал военнопленный.
Стрельников не уточнил, по каким признакам он понял, что боевики, которых он видел, были именно сирийцами.