Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа
Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа
Украина.ру, 14.08.2022
2022-08-14T12:26
2022-08-14T12:29
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал о легализации оружия и росте преступности в стране. Amnesty International перепроверит вызвавший на Украине скандал отчётКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 57 раз обстреливали территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 371 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Байрак, Гольмовсикй, Горловка (Никитовский район), Железная Балка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Старомихайловка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 46 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Старомихайловке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 13 августа ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Белая Гора и Орехово", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Украинские военные также обстреляли Северную Таврию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области, в ночь на 14 августа украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны,."Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", - сказали в администрации.Там подчеркнули, что информация о возможных разрушениях выясняется. Отмечается, что информация о пострадавших к полудню 14 августа не поступала.Кроме того, вечером 13 августа ВСУ обстреляли территорию Запорожской ТЭС.Всем приготовитьсяМинистр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о росте преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом оружия."Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по определённым категориям преступлений. На сегодняшний день [уже] фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями", - заявил Монастырский.По его словам, в МВД в первую очередь "ожидают увеличения количества таких преступлений, как воровство, угон автомобилей и незаконный оборот оружия".Он также сказал, что с февраля отмечалось падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений, "наверное, наполовину". Однако сегодня, указал Монастырский, появилась совершенно другая категория преступлений, "совершенно новая и досадная для украинской реальности - это военные преступления".При этом на Украине орудуют и мошенники, которые спекулируют на обстановке в стране. Так, как сообщило 14 августа, издание "Страна", на Украине набирает популярность мошенничество под видом помощи от ООН или МККК. Один из недавних случаев такого мошенничества произошёл 13 августа с 37-летней жительницей Печерского района Киева. На её телефон в Telegram пришло сообщение с предложением оформить помощь от Красного креста.В сообщении была активная ссылка по которой предлагалось пройти для оформления единоразовой выплаты.Как рассказали изданию собеседники из Нацполиции, доверчивая девушка выполнила все что указывалось в инструкции злоумышленников и ввела все реквизиты своей банковской карты, включая секретный cvv-код. После получения всех данных мошенники получили доступ к карточному счету потерпевшей и сняли около 15 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. - Ред.).Кроме того, министр внутренних дел Украины Монастырский рассказал, что в скором будущем может быть принят закон о легализации оружия на Украине."Позиция МВД в том, что для защиты жилья человек должен иметь возможность применять огнестрельное оружие. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что существуют риски для общественной безопасности", - заявил Монастырский.Он заявил, что закон о легализации оружия уже прошел первое чтение в Раде, идет подготовка ко второму чтению."Думаю, в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента", - заявил министр.Отчёт под вопросомОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном."Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру", - написала она в своём Telegram-канале.Ранее Amnesty International сообщила, что её доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны украинских войск, а именно в том, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей, и после которого она подверглась критике Киева, проверят "независимые эксперты", написало агентство dpa со ссылкой на заявление организации.Как сообщило агентство DPA, в немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которые ожидались от организации, в том числе это относится к "последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику".В организации заявили, что хотели бы принять "непосредственное участие в обработке", чтобы "понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить нашу работу в области прав человека".
https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html
https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html
https://ukraina.ru/20220813/1037639860.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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96
editors@ukraina.ru
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эксклюзив, хроники
Спецоперация, Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, преступность, переобувание Amnesty. Главное на Украине на 12:00 14 августа

12:26 14.08.2022 (обновлено: 12:29 14.08.2022)
 
© AP / Vincent Yu
- РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP / Vincent Yu
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал о легализации оружия и росте преступности в стране. Amnesty International перепроверит вызвавший на Украине скандал отчёт
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 57 раз обстреливали территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 371 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Байрак, Гольмовсикй, Горловка (Никитовский район), Железная Балка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Старомихайловка.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
10:14Спецоперация
Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 46 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Старомихайловке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
"В течение 13 августа ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Белая Гора и Орехово", - отметил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Украинские военные также обстреляли Северную Таврию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области, в ночь на 14 августа украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны,.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 19:08Спецоперация
Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на УкраинеУкраинские военные наносят удары по техническим объектам в Запорожской и Херсонской областях, что может быть чревато ядерной катастрофой. Словакия предоставит Украине истребители МиГ-29, страны Центральной Европы займутся производством оружия для Украины
"Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", - сказали в администрации.
Там подчеркнули, что информация о возможных разрушениях выясняется. Отмечается, что информация о пострадавших к полудню 14 августа не поступала.
Кроме того, вечером 13 августа ВСУ обстреляли территорию Запорожской ТЭС.
Всем приготовиться
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о росте преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом оружия.
"Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по определённым категориям преступлений. На сегодняшний день [уже] фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями", - заявил Монастырский.
По его словам, в МВД в первую очередь "ожидают увеличения количества таких преступлений, как воровство, угон автомобилей и незаконный оборот оружия".
Он также сказал, что с февраля отмечалось падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений, "наверное, наполовину". Однако сегодня, указал Монастырский, появилась совершенно другая категория преступлений, "совершенно новая и досадная для украинской реальности - это военные преступления".
При этом на Украине орудуют и мошенники, которые спекулируют на обстановке в стране. Так, как сообщило 14 августа, издание "Страна", на Украине набирает популярность мошенничество под видом помощи от ООН или МККК. Один из недавних случаев такого мошенничества произошёл 13 августа с 37-летней жительницей Печерского района Киева. На её телефон в Telegram пришло сообщение с предложением оформить помощь от Красного креста.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 16:04Спецоперация
Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Страны Центральной Европы заявили, что будут производить оружие для Украины. Словакия передала Украине МиГ-29. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС
В сообщении была активная ссылка по которой предлагалось пройти для оформления единоразовой выплаты.
Как рассказали изданию собеседники из Нацполиции, доверчивая девушка выполнила все что указывалось в инструкции злоумышленников и ввела все реквизиты своей банковской карты, включая секретный cvv-код. После получения всех данных мошенники получили доступ к карточному счету потерпевшей и сняли около 15 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. - Ред.).
Кроме того, министр внутренних дел Украины Монастырский рассказал, что в скором будущем может быть принят закон о легализации оружия на Украине.
"Позиция МВД в том, что для защиты жилья человек должен иметь возможность применять огнестрельное оружие. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что существуют риски для общественной безопасности", - заявил Монастырский.
Он заявил, что закон о легализации оружия уже прошел первое чтение в Раде, идет подготовка ко второму чтению.
"Думаю, в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента", - заявил министр.
Отчёт под вопросом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.
"Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру", - написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Amnesty International сообщила, что её доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны украинских войск, а именно в том, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей, и после которого она подверглась критике Киева, проверят "независимые эксперты", написало агентство dpa со ссылкой на заявление организации.
Как сообщило агентство DPA, в немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которые ожидались от организации, в том числе это относится к "последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику".
В организации заявили, что хотели бы принять "непосредственное участие в обработке", чтобы "понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить нашу работу в области прав человека".
 
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