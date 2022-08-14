Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html
Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа
Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру
Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа
Украина.ру, 14.08.2022
2022-08-14T10:14
2022-08-14T11:48
спецоперация
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037642962_0:97:766:528_1920x0_80_0_0_c399ad652a60be52860fcf060757eb48.jpg
На границе с Херсонской областью задержали Игоря Стрелкова, сообщили СМИ. Командир взвода спецподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников рассказал о том, что происходит в этом формированииВечером 13 августа стало известно о задержании на границе Крыма и Херсонской области экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Игорь Стрелков. Позже эту информацию подтвердил волонтёр Александр Жучковский."Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму", - отметил он.По его словам, произошедшее уникально, ведь до боевых действий не допускают того, кто хочет на них попасть в то время, как есть те, кто пытается их избежать."Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал", - заявил Жучковский.Он отметил, что Стрелков обладает большим опытом ведения боевых действий."Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нём как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт", - указал он.Одновременно ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии паспорта, по которому Стрелков якобы пытался попасть в Херсонскую область. Документ выдан на имя Рунова Сергея Викторовича.Данные о дальнейшей судьбе Стрелкова разнятся. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что бывшего главу Минобороны ДНР всё же пропустили на Херсонщину."По некоторым данным его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область — по некоторым данным, нуждающимся в уточнении. Мы имеем шансы увидеть этого "героического человека" где-нибудь под Снегуровкой, ходящего в атаки", - заявил Арестович.Между тем, российские Telegram-каналы не подтвердили эту информацию."По более свежим данным, Стрелкова уже отпустили из полиции, однако подтверждений этому, как и информации о том, что он был задержан, от самого Стрелкова не поступало", - отмечалось в сообщении канала Readovka.При этом Telegram-канал самого Стрелкова на утро 14 августа всё так же молчал."Первая реакция, когда я узнал, что Стрелков пытался прорваться через Крым на фронт по поддельным документам, но был задержан - сочувствие. Еще не включились никакие соображения, никакая логика - первой сработала эмоция, и я взял её за основу. Но ни в отношении меня, ни в отношении кого-либо ещё государство не руководствовалось иррациональным сочувствием - только голым прагматизмом. Конечно, попадание Стрелкова в зону боевых действий, независимо от того, какую роль он бы там играл, резко усилило бы его позиции, которые строятся на антивластной основе, и государство не могло не отреагировать", - прокомментировал историю со Стрелковым командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.Он отметил, что в этой ситуации "столкнулись два начала: человеческая потребность внести свой вклад в общее дело, и принцип, когда общее дело делается сообща"."Мне сложно назвать эмоциональную позицию Стрелкова в отношении власти конструктивной: я считаю, что критиковать - допустимо, дискредитировать - нет. Иначе принцип "сообща" не соблюдается. Поверьте, в наше время самый большой подвиг для тех, кому есть что сказать - прикусить язык", - подчеркнул Ходаковский.В 10:04 в Telegram-канале Стрелкова появилась запись, в которой он отказывался от комментариев некоторых высказываний, в частности - бывшего командира ополчения Игоря Безлера, известного под позывным "Бес"."В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", - отметил Стрелков.Что рассказал командир "Кракена"Утром 14 августа в Telegram-канале РИА Новости появилось интервью с комвзода спецподразделения "Кракен" Дмитрием Стрельниковым. Стрельников попал в плен после того, как его раненного бросили его же сослуживцы."Когда обратно отходили, что-то взорвалось сзади меня. Я был ранен. Упал. Я лежал в яме. Мне помогали, перевязывали. Ночью было принято решение идти обратно. Мы начали идти, но из-за потери крови мне становилось плохо. Меня оставили под деревом и ушли. Я прождал до утра. Так никто и не пришёл. Я пополз в лес и ползал по лесу два дня", - рассказал он об обстоятельствах пленения.В интервью он рассказал о том, из кого состоит подразделение и как проходила служба в "Кракене"."Изначально я пришел в тероборону и мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародёрства и тому подобное, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали военники (военные билеты), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен"", - рассказал журналистам Стрельников.По его словам, в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение."Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и всё… Если брать по пятибалльной системе (подготовку - Ред.) - оцениваю на "два". Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, было такое, что рапорты писали. Их просто сожгли и всё", - рассказал Стрельников.Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел."Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, - это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию", - рассказал командир взвода подразделения "Кракен".Кроме того, он подтвердил информацию Минобороны РФ о том, что бойцы "Кракена" занимали дома мирных жителей."По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию", - указал он.Пока командиры спецподразделения "Кракен" Сергей Величко, известный под позывным "Чили" и Константин Немичев слова Стрельникова не прокомментировали. Последняя запись в Telegram-канале Величко датируется 3 августа и касается возобновления набора в штурмовую роту "Кракена". Последняя запись в Telegram-канале Немичева датируется 5 августа. В ней он благодарит тех, кто решил присоединиться к "Кракену".Тем временем в Харьковской области продолжаются бои.
https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html
https://ukraina.ru/20220813/1037639860.html
https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037642962_0:25:766:600_1920x0_80_0_0_5e4e6e309e4579655244ea09c6cc41a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Спецоперация, Хроники, Эксклюзив

Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа

10:14 14.08.2022 (обновлено: 11:48 14.08.2022)
 
© Фото : Сеятель ветра / TelegramИгорь Стрелков
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : Сеятель ветра / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
На границе с Херсонской областью задержали Игоря Стрелкова, сообщили СМИ. Командир взвода спецподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников рассказал о том, что происходит в этом формировании
Вечером 13 августа стало известно о задержании на границе Крыма и Херсонской области экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Игорь Стрелков. Позже эту информацию подтвердил волонтёр Александр Жучковский.
"Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму", - отметил он.
По его словам, произошедшее уникально, ведь до боевых действий не допускают того, кто хочет на них попасть в то время, как есть те, кто пытается их избежать.
"Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал", - заявил Жучковский.
Он отметил, что Стрелков обладает большим опытом ведения боевых действий.
"Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нём как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт", - указал он.
Одновременно ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии паспорта, по которому Стрелков якобы пытался попасть в Херсонскую область. Документ выдан на имя Рунова Сергея Викторовича.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 19:08Спецоперация
Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на УкраинеУкраинские военные наносят удары по техническим объектам в Запорожской и Херсонской областях, что может быть чревато ядерной катастрофой. Словакия предоставит Украине истребители МиГ-29, страны Центральной Европы займутся производством оружия для Украины
Данные о дальнейшей судьбе Стрелкова разнятся. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что бывшего главу Минобороны ДНР всё же пропустили на Херсонщину.
"По некоторым данным его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область — по некоторым данным, нуждающимся в уточнении. Мы имеем шансы увидеть этого "героического человека" где-нибудь под Снегуровкой, ходящего в атаки", - заявил Арестович.
Между тем, российские Telegram-каналы не подтвердили эту информацию.
"По более свежим данным, Стрелкова уже отпустили из полиции, однако подтверждений этому, как и информации о том, что он был задержан, от самого Стрелкова не поступало", - отмечалось в сообщении канала Readovka.
При этом Telegram-канал самого Стрелкова на утро 14 августа всё так же молчал.
"Первая реакция, когда я узнал, что Стрелков пытался прорваться через Крым на фронт по поддельным документам, но был задержан - сочувствие. Еще не включились никакие соображения, никакая логика - первой сработала эмоция, и я взял её за основу. Но ни в отношении меня, ни в отношении кого-либо ещё государство не руководствовалось иррациональным сочувствием - только голым прагматизмом. Конечно, попадание Стрелкова в зону боевых действий, независимо от того, какую роль он бы там играл, резко усилило бы его позиции, которые строятся на антивластной основе, и государство не могло не отреагировать", - прокомментировал историю со Стрелковым командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.
Он отметил, что в этой ситуации "столкнулись два начала: человеческая потребность внести свой вклад в общее дело, и принцип, когда общее дело делается сообща".
"Мне сложно назвать эмоциональную позицию Стрелкова в отношении власти конструктивной: я считаю, что критиковать - допустимо, дискредитировать - нет. Иначе принцип "сообща" не соблюдается. Поверьте, в наше время самый большой подвиг для тех, кому есть что сказать - прикусить язык", - подчеркнул Ходаковский.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 16:04Спецоперация
Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Страны Центральной Европы заявили, что будут производить оружие для Украины. Словакия передала Украине МиГ-29. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС
В 10:04 в Telegram-канале Стрелкова появилась запись, в которой он отказывался от комментариев некоторых высказываний, в частности - бывшего командира ополчения Игоря Безлера, известного под позывным "Бес".
"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", - отметил Стрелков.
Что рассказал командир "Кракена"
Утром 14 августа в Telegram-канале РИА Новости появилось интервью с комвзода спецподразделения "Кракен" Дмитрием Стрельниковым. Стрельников попал в плен после того, как его раненного бросили его же сослуживцы.
"Когда обратно отходили, что-то взорвалось сзади меня. Я был ранен. Упал. Я лежал в яме. Мне помогали, перевязывали. Ночью было принято решение идти обратно. Мы начали идти, но из-за потери крови мне становилось плохо. Меня оставили под деревом и ушли. Я прождал до утра. Так никто и не пришёл. Я пополз в лес и ползал по лесу два дня", - рассказал он об обстоятельствах пленения.
В интервью он рассказал о том, из кого состоит подразделение и как проходила служба в "Кракене".
"Изначально я пришел в тероборону и мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародёрства и тому подобное, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали военники (военные билеты), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен"", - рассказал журналистам Стрельников.
По его словам, в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение.
"Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и всё… Если брать по пятибалльной системе (подготовку - Ред.) - оцениваю на "два". Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, было такое, что рапорты писали. Их просто сожгли и всё", - рассказал Стрельников.
Марченко Ким - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 12:23Спецоперация
Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "некоторые результаты" в области. В МИД России допустили расширение географии спецоперации
Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.
"Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, - это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию", - рассказал командир взвода подразделения "Кракен".
Кроме того, он подтвердил информацию Минобороны РФ о том, что бойцы "Кракена" занимали дома мирных жителей.
"По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию", - указал он.
Пока командиры спецподразделения "Кракен" Сергей Величко, известный под позывным "Чили" и Константин Немичев слова Стрельникова не прокомментировали. Последняя запись в Telegram-канале Величко датируется 3 августа и касается возобновления набора в штурмовую роту "Кракена". Последняя запись в Telegram-канале Немичева датируется 5 августа. В ней он благодарит тех, кто решил присоединиться к "Кракену".
Тем временем в Харьковской области продолжаются бои.
 
СпецоперацияХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
11:50Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
11:41Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
11:36Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС
11:33СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов
11:11Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
11:01"Вокруг Булгакова": Патриаршие пруды
10:45Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков
10:24Восточноевропейские страны НАТО требуют от США больше войск и вооружений
10:14Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа
09:57Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
09:29Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
09:14Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
09:00Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе
08:45"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
08:30Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
08:15Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
Лента новостейМолния