https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html

Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа

Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру

Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа

Украина.ру, 14.08.2022

2022-08-14T10:14

2022-08-14T10:14

2022-08-14T11:48

спецоперация

хроники

эксклюзив

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На границе с Херсонской областью задержали Игоря Стрелкова, сообщили СМИ. Командир взвода спецподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников рассказал о том, что происходит в этом формированииВечером 13 августа стало известно о задержании на границе Крыма и Херсонской области экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Игорь Стрелков. Позже эту информацию подтвердил волонтёр Александр Жучковский."Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму", - отметил он.По его словам, произошедшее уникально, ведь до боевых действий не допускают того, кто хочет на них попасть в то время, как есть те, кто пытается их избежать."Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал", - заявил Жучковский.Он отметил, что Стрелков обладает большим опытом ведения боевых действий."Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нём как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт", - указал он.Одновременно ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии паспорта, по которому Стрелков якобы пытался попасть в Херсонскую область. Документ выдан на имя Рунова Сергея Викторовича.Данные о дальнейшей судьбе Стрелкова разнятся. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что бывшего главу Минобороны ДНР всё же пропустили на Херсонщину."По некоторым данным его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область — по некоторым данным, нуждающимся в уточнении. Мы имеем шансы увидеть этого "героического человека" где-нибудь под Снегуровкой, ходящего в атаки", - заявил Арестович.Между тем, российские Telegram-каналы не подтвердили эту информацию."По более свежим данным, Стрелкова уже отпустили из полиции, однако подтверждений этому, как и информации о том, что он был задержан, от самого Стрелкова не поступало", - отмечалось в сообщении канала Readovka.При этом Telegram-канал самого Стрелкова на утро 14 августа всё так же молчал."Первая реакция, когда я узнал, что Стрелков пытался прорваться через Крым на фронт по поддельным документам, но был задержан - сочувствие. Еще не включились никакие соображения, никакая логика - первой сработала эмоция, и я взял её за основу. Но ни в отношении меня, ни в отношении кого-либо ещё государство не руководствовалось иррациональным сочувствием - только голым прагматизмом. Конечно, попадание Стрелкова в зону боевых действий, независимо от того, какую роль он бы там играл, резко усилило бы его позиции, которые строятся на антивластной основе, и государство не могло не отреагировать", - прокомментировал историю со Стрелковым командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.Он отметил, что в этой ситуации "столкнулись два начала: человеческая потребность внести свой вклад в общее дело, и принцип, когда общее дело делается сообща"."Мне сложно назвать эмоциональную позицию Стрелкова в отношении власти конструктивной: я считаю, что критиковать - допустимо, дискредитировать - нет. Иначе принцип "сообща" не соблюдается. Поверьте, в наше время самый большой подвиг для тех, кому есть что сказать - прикусить язык", - подчеркнул Ходаковский.В 10:04 в Telegram-канале Стрелкова появилась запись, в которой он отказывался от комментариев некоторых высказываний, в частности - бывшего командира ополчения Игоря Безлера, известного под позывным "Бес"."В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", - отметил Стрелков.Что рассказал командир "Кракена"Утром 14 августа в Telegram-канале РИА Новости появилось интервью с комвзода спецподразделения "Кракен" Дмитрием Стрельниковым. Стрельников попал в плен после того, как его раненного бросили его же сослуживцы."Когда обратно отходили, что-то взорвалось сзади меня. Я был ранен. Упал. Я лежал в яме. Мне помогали, перевязывали. Ночью было принято решение идти обратно. Мы начали идти, но из-за потери крови мне становилось плохо. Меня оставили под деревом и ушли. Я прождал до утра. Так никто и не пришёл. Я пополз в лес и ползал по лесу два дня", - рассказал он об обстоятельствах пленения.В интервью он рассказал о том, из кого состоит подразделение и как проходила служба в "Кракене"."Изначально я пришел в тероборону и мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародёрства и тому подобное, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали военники (военные билеты), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен"", - рассказал журналистам Стрельников.По его словам, в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение."Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и всё… Если брать по пятибалльной системе (подготовку - Ред.) - оцениваю на "два". Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, было такое, что рапорты писали. Их просто сожгли и всё", - рассказал Стрельников.Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел."Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, - это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию", - рассказал командир взвода подразделения "Кракен".Кроме того, он подтвердил информацию Минобороны РФ о том, что бойцы "Кракена" занимали дома мирных жителей."По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию", - указал он.Пока командиры спецподразделения "Кракен" Сергей Величко, известный под позывным "Чили" и Константин Немичев слова Стрельникова не прокомментировали. Последняя запись в Telegram-канале Величко датируется 3 августа и касается возобновления набора в штурмовую роту "Кракена". Последняя запись в Telegram-канале Немичева датируется 5 августа. В ней он благодарит тех, кто решил присоединиться к "Кракену".Тем временем в Харьковской области продолжаются бои.

https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html

https://ukraina.ru/20220813/1037639860.html

https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив