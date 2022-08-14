https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html

Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ

Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру

Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ

Артемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T07:15

2022-08-14T07:15

2022-08-14T07:15

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Он рассказал, что для ВС РФ проблему представляет городская застройка на линии обороны.По его словам, далеко не всегда Россия имеет численное превосходство при наступлении, поэтому российские войска в основном воюют за счет техники.Идет очень серьезное перемалывание ВСУ и украинских националистов, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, артемовск, россия, вс рф