https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
Артемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:15
2022-08-14T07:15
2022-08-14T07:15
новости
всу
артемовск
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/57/1034285770_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_5858da57a8ac732f057795c589248dd9.jpg
Он рассказал, что для ВС РФ проблему представляет городская застройка на линии обороны.По его словам, далеко не всегда Россия имеет численное превосходство при наступлении, поэтому российские войска в основном воюют за счет техники.Идет очень серьезное перемалывание ВСУ и украинских националистов, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/57/1034285770_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_f6e4a713bb13c69b5d2f588906bacabd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, артемовск, россия, вс рф
Новости, ВСУ, Артемовск, Россия, ВС РФ
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
Артемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру