Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
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Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
Артемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:15
2022-08-14T07:15
новости
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Он рассказал, что для ВС РФ проблему представляет городская застройка на линии обороны.По его словам, далеко не всегда Россия имеет численное превосходство при наступлении, поэтому российские войска в основном воюют за счет техники.Идет очень серьезное перемалывание ВСУ и украинских националистов, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037631666.html
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Новости, ВСУ, Артемовск, Россия, ВС РФ

Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ

07:15 14.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Артемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что для ВС РФ проблему представляет городская застройка на линии обороны.
Артемовск и Соледар – это практически единая городская застройка. Брать городскую застройку сплошную – всегда сложно. Это города с населением не менее 100 тысяч, достаточно крупные города, которые сложно брать.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
По его словам, далеко не всегда Россия имеет численное превосходство при наступлении, поэтому российские войска в основном воюют за счет техники.
Идет очень серьезное перемалывание ВСУ и украинских националистов, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В ЛНР началась зачистка Горского от украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 09:50Спецоперация
Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августаУкраинские военные занимают церкви и минируют мосты, сообщили в Минобороны РФ. В Министерстве иностранных дел России рассказали о последствиях ударов по Запорожской АЭС
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
04:30Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
04:15Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
01:00"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев
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