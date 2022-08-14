Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220814/1037631195.html
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО - 14.08.2022 Украина.ру
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
Сейчас ПВО Украины носит очаговый характер и работает по принципу "из засады", но они выявляются, а комплексы уничтожаются российскими войсками, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T08:15
2022-08-14T08:15
новости
пво
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2fb89bfe0d8a01fb3ae4cad7e2029285.jpg
Он рассказал, что в первые два месяца кампании ПВО противника работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон российским БПЛА.По его словам, Россия выявляет украинские засады с ПВО и уничтожает комплексы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5dc0b8d5c2c497b41c58e7f61752360b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пво, украина, россия
Новости, ПВО, Украина, Россия

Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО

08:15 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас ПВО Украины носит очаговый характер и работает по принципу "из засады", но они выявляются, а комплексы уничтожаются российскими войсками, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в первые два месяца кампании ПВО противника работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон российским БПЛА.
Это было не так, как они планировали, что мы сейчас разнесем их авиацию, но отдельные единицы они уничтожали. Сейчас ПВО Украины в основном носит очаговый характер и работает по принципу "из засады".
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, Россия выявляет украинские засады с ПВО и уничтожает комплексы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 09:22
Западная Украина за минувшую неделюУчастки железной дороги на Львовщине фактически войдут в железнодорожную сеть Польши, через Буковину будут вывозить зерно в Румынию, а Закарпатье хочет обеспечить Украину солью
 
НовостиПВОУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
09:29Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
09:14Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
09:00Затекаем в щели блиндажа. Военный эксперт о том, как Россия перепахала ВСУ в Донбассе
08:45"Выстрелил - забыл": Леонков оценил эффективность российских вертолетов
08:30Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
08:15Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
Лента новостейМолния