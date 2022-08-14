https://ukraina.ru/20220814/1037631195.html
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО - 14.08.2022 Украина.ру
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
Сейчас ПВО Украины носит очаговый характер и работает по принципу "из засады", но они выявляются, а комплексы уничтожаются российскими войсками, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T08:15
2022-08-14T08:15
2022-08-14T08:15
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Он рассказал, что в первые два месяца кампании ПВО противника работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон российским БПЛА.По его словам, Россия выявляет украинские засады с ПВО и уничтожает комплексы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, украина, россия
Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО
Сейчас ПВО Украины носит очаговый характер и работает по принципу "из засады", но они выявляются, а комплексы уничтожаются российскими войсками, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру