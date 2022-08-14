https://ukraina.ru/20220814/1037631195.html

Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО

Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО - 14.08.2022 Украина.ру

Леонков рассказал, как Россия находит и уничтожает украинские системы ПВО

Сейчас ПВО Украины носит очаговый характер и работает по принципу "из засады", но они выявляются, а комплексы уничтожаются российскими войсками, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-14T08:15

2022-08-14T08:15

2022-08-14T08:15

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Он рассказал, что в первые два месяца кампании ПВО противника работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон российским БПЛА.По его словам, Россия выявляет украинские засады с ПВО и уничтожает комплексы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пво, украина, россия