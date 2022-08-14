"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины - 14.08.2022 Украина.ру
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"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины - 14.08.2022 Украина.ру
"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
Квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T04:45
2022-08-14T04:45
авиация
украина
россия
новости
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По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению.Он рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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авиация, украина, россия, новости
авиация, Украина, Россия, Новости

"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины

04:45 14.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2017. День пятый
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. День пятый - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению.
Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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