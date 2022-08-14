https://ukraina.ru/20220814/1037630934.html

"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины

"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины - 14.08.2022 Украина.ру

"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины

Квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-14T04:45

2022-08-14T04:45

2022-08-14T04:45

авиация

украина

россия

новости

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По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению.Он рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авиация, украина, россия, новости