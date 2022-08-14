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Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия

Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 14.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия

Российское командование в Донбассе мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:00

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Кнутов также отметил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение, Потому что без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса боевую задачу мы не выполним, так как это исторически русские города Новороссии.События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие. Но продвижение на Донбассе позволяет говорить о том, что мы сможем освободить его за полтора месяца, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, наступление, всу