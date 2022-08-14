Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
Российское командование в Донбассе мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-14T08:00
2022-08-14T08:00
новости
россия
донбасс
наступление
всу
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Кнутов также отметил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение, Потому что без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса боевую задачу мы не выполним, так как это исторически русские города Новороссии.События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие. Но продвижение на Донбассе позволяет говорить о том, что мы сможем освободить его за полтора месяца, заключил собеседник издания.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, наступление, всу
Новости, Россия, Донбасс, наступление, ВСУ

Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия

08:00 14.08.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : warfiles.ru
Читать в
Российское командование в Донбассе мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
"Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед. Надеюсь, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать", - указал эксперт.
Кнутов также отметил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение, Потому что без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса боевую задачу мы не выполним, так как это исторически русские города Новороссии.
События последних дней в Донбассе — начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие. Но продвижение на Донбассе позволяет говорить о том, что мы сможем освободить его за полтора месяца, заключил собеседник издания.
 
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