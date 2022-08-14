https://ukraina.ru/20220814/1037618650.html

Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ

Русская армия стала лучше действовать против ВСУ, потому что приобрела необходимый опыт. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы не посмотрели на опыт боев в Сталинграде и не скопировали его. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-14T08:30

2022-08-14T08:30

2022-08-14T08:30

новости

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037392890_0:0:710:399_1920x0_80_0_0_e1a005607fef973eb2fb84cdfe2a3dd0.jpg.webp

Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат, указал эксперт.Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу