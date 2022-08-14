Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
Русская армия стала лучше действовать против ВСУ, потому что приобрела необходимый опыт. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы не посмотрели на опыт боев в Сталинграде и не скопировали его. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-14T08:30
2022-08-14T08:30
новости
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Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат, указал эксперт.Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.
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новости, россия, всу
Новости, Россия, ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ

08:30 14.08.2022
 
© предоставлено В. ЛобаевымБоец с ТСВЛ-8 "Сталинград"
Боец с ТСВЛ-8 Сталинград
© предоставлено В. Лобаевым
Читать в
Русская армия стала лучше действовать против ВСУ, потому что приобрела необходимый опыт. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы не посмотрели на опыт боев в Сталинграде и не скопировали его. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат, указал эксперт.
"Но на подходах к городам, где лесистая местность и высокая трава, натовцы научили Украину строить мощные укрепрайоны. И в отношении укрепрайонов эта тактика хорошо проявляет себя", - констатировал Кнутов.
Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед, добавил специалист.
Собеседник издания выразил надежду, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.
 
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