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Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
Русская армия стала лучше действовать против ВСУ, потому что приобрела необходимый опыт. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы не посмотрели на опыт боев в Сталинграде и не скопировали его. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-14T08:30
2022-08-14T08:30
2022-08-14T08:30
новости
россия
всу
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Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат, указал эксперт.Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт рассказал, как Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ
Русская армия стала лучше действовать против ВСУ, потому что приобрела необходимый опыт. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы не посмотрели на опыт боев в Сталинграде и не скопировали его. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат, указал эксперт.
"Но на подходах к городам, где лесистая местность и высокая трава, натовцы научили Украину строить мощные укрепрайоны. И в отношении укрепрайонов эта тактика хорошо проявляет себя", - констатировал Кнутов.
Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед, добавил специалист.
Собеседник издания выразил надежду, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.