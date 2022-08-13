https://ukraina.ru/20220813/1037633579.html

В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров

В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров - 13.08.2022 Украина.ру

В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 августа в своем Telegram рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске

2022-08-13T10:30

2022-08-13T10:30

2022-08-13T10:37

кадыров

новости

лисичанск

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"В некогда опасном, кишащем бандеровцами, нациками и шайтанами Лисичанске (ЛНР) повсеместно налаживается мирная жизнь. Здесь теперь спокойно. Люди возвращаются в родные дома, занимаются своими делами", - написал Кадыров.Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение."Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.

https://ukraina.ru/20220809/1037436723.html

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кадыров, новости, лисичанск