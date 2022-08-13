В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров - 13.08.2022 Украина.ру
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В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров
В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров - 13.08.2022 Украина.ру
В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 августа в своем Telegram рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске
2022-08-13T10:30
2022-08-13T10:37
кадыров
новости
лисичанск
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"В некогда опасном, кишащем бандеровцами, нациками и шайтанами Лисичанске (ЛНР) повсеместно налаживается мирная жизнь. Здесь теперь спокойно. Люди возвращаются в родные дома, занимаются своими делами", - написал Кадыров.Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение."Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.
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кадыров, новости, лисичанск
Кадыров, Новости, Лисичанск

В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров

10:30 13.08.2022 (обновлено: 10:37 13.08.2022)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 августа в своем Telegram рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске
"В некогда опасном, кишащем бандеровцами, нациками и шайтанами Лисичанске (ЛНР) повсеместно налаживается мирная жизнь. Здесь теперь спокойно. Люди возвращаются в родные дома, занимаются своими делами", - написал Кадыров.
Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Горожане получили продукты питания, сладости, предметы первой необходимости и медикаменты... Я сердечно благодарю дорогую маму, президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, за регулярную помощь жителям Донбасса!" - написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение.
"Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 10:21
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНРСилами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
 
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