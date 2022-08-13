https://ukraina.ru/20220813/1037631412.html
"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс
"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс - 13.08.2022 Украина.ру
"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс
Читатели британской The Guardian отреагировали на статью от 12 августа, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс
2022-08-13T09:43
2022-08-13T09:43
2022-08-13T09:43
трасс (лиз трасс)
британия
новости
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Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС.По ее словам, если не случится "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом "в худшем случае" она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!", "Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?", "Тори (консерваторы – ред.) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится", "Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона", "Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред", - написали они.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
трасс (лиз трасс), британия, новости
"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс
Читатели британской The Guardian отреагировали на статью от 12 августа, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс
Как отмечает
автор материала Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС.
"Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера – ред.) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато", – пишет Хинслифф.
По ее словам, если не случится "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом "в худшем случае" она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!", "Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?", "Тори (консерваторы – ред.) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится", "Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона", "Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред", - написали они.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.