https://ukraina.ru/20220813/1037590220.html

"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами

"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами - 13.08.2022 Украина.ру

"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами

Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион, РФ уничтожила 300 таких ракет – это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им это оружие, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-13T06:15

2022-08-13T06:15

2022-08-13T06:15

всу

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himars

боеприпасы

склады

вс рф

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Ранее в сводке Минобороны сообщили, что РФ нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037519267.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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всу, сша, новости, himars, боеприпасы, склады, вс рф