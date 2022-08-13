https://ukraina.ru/20220813/1037590220.html
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами - 13.08.2022 Украина.ру
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион, РФ уничтожила 300 таких ракет – это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им это оружие, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T06:15
2022-08-13T06:15
2022-08-13T06:15
всу
сша
новости
himars
боеприпасы
склады
вс рф
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Ранее в сводке Минобороны сообщили, что РФ нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037519267.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, сша, новости, himars, боеприпасы, склады, вс рф
ВСУ, США, Новости, HIMARS, боеприпасы, склады, ВС РФ
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион, РФ уничтожила 300 таких ракет – это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им это оружие, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее в сводке Минобороны сообщили, что РФ нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам.
Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов. Залп из шести снарядов — почти миллион. Поэтому 300 снарядов — это очень много, потому что снаряды дорогие и используются для точечных задач, поэтому потеря такого количества ракет — это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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