"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами - 13.08.2022 Украина.ру
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"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами - 13.08.2022 Украина.ру
"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион, РФ уничтожила 300 таких ракет – это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им это оружие, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T06:15
2022-08-13T06:15
всу
сша
новости
himars
боеприпасы
склады
вс рф
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Ранее в сводке Минобороны сообщили, что РФ нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037519267.html
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всу, сша, новости, himars, боеприпасы, склады, вс рф
ВСУ, США, Новости, HIMARS, боеприпасы, склады, ВС РФ

"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами

06:15 13.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион, РФ уничтожила 300 таких ракет – это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им это оружие, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее в сводке Минобороны сообщили, что РФ нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам.
Один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов. Залп из шести снарядов — почти миллион. Поэтому 300 снарядов — это очень много, потому что снаряды дорогие и используются для точечных задач, поэтому потеря такого количества ракет — это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 августа, 07:45
Николаев во время войны. Власть ловит диверсантов и не видит катастрофы
 
ВСУСШАНовостиHIMARSбоеприпасыскладыВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
06:15"Серьезный удар по ВСУ и США": Кнутов о том, как РФ уничтожила склад с боеприпасами
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