https://ukraina.ru/20220812/1037606708.html

Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России

Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России - 12.08.2022 Украина.ру

Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России

Киностудии, принадлежащие Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа

2022-08-12T15:36

2022-08-12T15:36

2022-08-12T15:36

новости

владимир зеленский

киностудия

бизнес

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/66/1032936685_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4961244b00a17a8e3d2f0e362f37955b.jpg

Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в РоссииКиностудии, принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа"Пока Украина раздувает истерию на весь мир о "кровожадной России", президент Зеленский преспокойно продолжает зарабатывать деньги, владея бизнес-активами трех киностудий в нашей стране. С начала спецоперации владельцы все же поменялись, но суть одна — все они так или иначе старые знакомые Зеленского", - говорится в сообщении канала.Так, киностудия Green Filmsс 6 апреля поменяла своих владельцев — из учредителей вышла кипрская компания Green Family LTD, в которой по 15% имели доли братья Сергей и Борис Шефировы (сооснователи "Квартала 95") и 50% Тимур Миндич (бизнес-партнер и помощник Зеленского.При этом, нынешняя владелица 50-ти процентов Ольга Лосева связана с Дмитрием Глашкиным, возглавлявшим российский "Грин Филмс" при Зеленском и оставшийся директором по сей день. Компания активно развивается и каждый год наращивает доходы, продавая сценарии.Еще две студии, непосредственно связанные с Зеленским и его окружением - ООО "Платинумфильм" и Владельцев ООО "Вайсберг Пикчерз".

https://ukraina.ru/20220211/1033255748.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, киностудия, бизнес, россия