Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России - 12.08.2022 Украина.ру
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Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России - 12.08.2022 Украина.ру
Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
Киностудии, принадлежащие Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа
2022-08-12T15:36
2022-08-12T15:36
новости
владимир зеленский
киностудия
бизнес
россия
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Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в РоссииКиностудии, принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа"Пока Украина раздувает истерию на весь мир о "кровожадной России", президент Зеленский преспокойно продолжает зарабатывать деньги, владея бизнес-активами трех киностудий в нашей стране. С начала спецоперации владельцы все же поменялись, но суть одна — все они так или иначе старые знакомые Зеленского", - говорится в сообщении канала.Так, киностудия Green Filmsс 6 апреля поменяла своих владельцев — из учредителей вышла кипрская компания Green Family LTD, в которой по 15% имели доли братья Сергей и Борис Шефировы (сооснователи "Квартала 95") и 50% Тимур Миндич (бизнес-партнер и помощник Зеленского.При этом, нынешняя владелица 50-ти процентов Ольга Лосева связана с Дмитрием Глашкиным, возглавлявшим российский "Грин Филмс" при Зеленском и оставшийся директором по сей день. Компания активно развивается и каждый год наращивает доходы, продавая сценарии.Еще две студии, непосредственно связанные с Зеленским и его окружением - ООО "Платинумфильм" и Владельцев ООО "Вайсберг Пикчерз".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, киностудия, бизнес, россия
Новости, Владимир Зеленский, киностудия, бизнес, Россия

Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России

15:36 12.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Киностудии, принадлежащие Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа
Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
Киностудии, принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал Readovka 12 августа
"Пока Украина раздувает истерию на весь мир о "кровожадной России", президент Зеленский преспокойно продолжает зарабатывать деньги, владея бизнес-активами трех киностудий в нашей стране. С начала спецоперации владельцы все же поменялись, но суть одна — все они так или иначе старые знакомые Зеленского", - говорится в сообщении канала.
Так, киностудия Green Filmsс 6 апреля поменяла своих владельцев — из учредителей вышла кипрская компания Green Family LTD, в которой по 15% имели доли братья Сергей и Борис Шефировы (сооснователи "Квартала 95") и 50% Тимур Миндич (бизнес-партнер и помощник Зеленского.
При этом, нынешняя владелица 50-ти процентов Ольга Лосева связана с Дмитрием Глашкиным, возглавлявшим российский "Грин Филмс" при Зеленском и оставшийся директором по сей день. Компания активно развивается и каждый год наращивает доходы, продавая сценарии.
Еще две студии, непосредственно связанные с Зеленским и его окружением - ООО "Платинумфильм" и Владельцев ООО "Вайсберг Пикчерз".
Андрей Ермолаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 10:00
«В голове свое кино»: Ермолаев о логике действий ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководство его администрации живут в своем условном мире, где ситуация с решением конфликта в Донбассе трактуется особенным только им понятным образом. Такое мнение 10 февраля выразил в эфире телеканала UkrLive политолог Андрей Ермолаев
 
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