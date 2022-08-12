"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии - 12.08.2022 Украина.ру
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"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии - 12.08.2022 Украина.ру
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
России стоит отвечать на действия Латвии умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-12T14:19
2022-08-12T14:19
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Он рассказал, что в РФ был эксперимент с бесплатными визами, и в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что там дешевле.По его мнению, европейцы требуют, чтобы россиянам закрыли въезд по всей Европе, а Россия им откроет, потому что для них "это будет для антироссийских властей самый болезненный удар".Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в ГС во время осенней сессии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, литва, латвия, прибалтика
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"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии

14:19 12.08.2022
 
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Оформление и выдача биометрических заграничных паспортов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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России стоит отвечать на действия Латвии умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в РФ был эксперимент с бесплатными визами, и в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что там дешевле.
Был там очень большой скандал в Литве тогда, потому что они в Калининграде оставляли свои деньги и проникались к России, там реалии были не те, которые им навязывали в Европе. России стоит отвечать умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам.
Александр Носович интервью
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, европейцы требуют, чтобы россиянам закрыли въезд по всей Европе, а Россия им откроет, потому что для них "это будет для антироссийских властей самый болезненный удар".
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в ГС во время осенней сессии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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