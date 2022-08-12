https://ukraina.ru/20220812/1037601464.html

"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии

"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии - 12.08.2022 Украина.ру

"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии

России стоит отвечать на действия Латвии умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-08-12T14:19

2022-08-12T14:19

2022-08-12T14:19

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Он рассказал, что в РФ был эксперимент с бесплатными визами, и в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что там дешевле.По его мнению, европейцы требуют, чтобы россиянам закрыли въезд по всей Европе, а Россия им откроет, потому что для них "это будет для антироссийских властей самый болезненный удар".Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в ГС во время осенней сессии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, литва, латвия, прибалтика