https://ukraina.ru/20220812/1037601464.html
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии - 12.08.2022 Украина.ру
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
России стоит отвечать на действия Латвии умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-12T14:19
2022-08-12T14:19
2022-08-12T14:19
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Он рассказал, что в РФ был эксперимент с бесплатными визами, и в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что там дешевле.По его мнению, европейцы требуют, чтобы россиянам закрыли въезд по всей Европе, а Россия им откроет, потому что для них "это будет для антироссийских властей самый болезненный удар".Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в ГС во время осенней сессии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, латвия, прибалтика
"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
России стоит отвечать на действия Латвии умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в РФ был эксперимент с бесплатными визами, и в Литве европейцы ездили массово в Калининградскую область за продуктами, потому что там дешевле.
Был там очень большой скандал в Литве тогда, потому что они в Калининграде оставляли свои деньги и проникались к России, там реалии были не те, которые им навязывали в Европе. России стоит отвечать умно и избирательно, выбирая тот вариант, который будет наиболее выгоден ей и не будет выгоден противникам.
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, европейцы требуют, чтобы россиянам закрыли въезд по всей Европе, а Россия им откроет, потому что для них "это будет для антироссийских властей самый болезненный удар".
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в ГС во время осенней сессии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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