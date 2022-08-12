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"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
Известная своими радикальными заявлениями экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "неадекватами" поклонников творчества писателя Михаила Булакова. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале
2022-08-12T14:20
2022-08-12T14:20
2022-08-12T14:20
новости
михаил булгаков
фарион
литература
национализм
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По мнению Фарион, писателя можно считать "русским имперцем", так как персонажи "Собачьего сердца" "хотят возрождения Российской империи", а "Белая гвардия" не была запрещена в советское время."Если у вас такие загнившие мозги, это вы завели эту войну на нашу святую землю", - добавляет одиозная экс-депутат поклонникам писателя, уточнив, что "хорошо, что из Булгакова не вышло врача, он не только бы души отравлял, а и тела".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, михаил булгаков, фарион, литература, национализм
Новости, Михаил Булгаков, фарион, литература, национализм
"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
Известная своими радикальными заявлениями экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "неадекватами" поклонников творчества писателя Михаила Булакова. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале