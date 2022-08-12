"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
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"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
Известная своими радикальными заявлениями экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "неадекватами" поклонников творчества писателя Михаила Булакова. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале
2022-08-12T14:20
2022-08-12T14:20
новости
михаил булгаков
фарион
литература
национализм
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По мнению Фарион, писателя можно считать "русским имперцем", так как персонажи "Собачьего сердца" "хотят возрождения Российской империи", а "Белая гвардия" не была запрещена в советское время."Если у вас такие загнившие мозги, это вы завели эту войну на нашу святую землю", - добавляет одиозная экс-депутат поклонникам писателя, уточнив, что "хорошо, что из Булгакова не вышло врача, он не только бы души отравлял, а и тела".
https://ukraina.ru/20220812/1037594053.html
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новости, михаил булгаков, фарион, литература, национализм
Новости, Михаил Булгаков, фарион, литература, национализм

"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова

14:20 12.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Афанасьевич Булгаков
Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Известная своими радикальными заявлениями экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "неадекватами" поклонников творчества писателя Михаила Булакова. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале
Тот Булгаков - жертва болезненной идеологии. Его любят неадекваты, недоукраинцы, идиоты, отступники.
По мнению Фарион, писателя можно считать "русским имперцем", так как персонажи "Собачьего сердца" "хотят возрождения Российской империи", а "Белая гвардия" не была запрещена в советское время.
"Если у вас такие загнившие мозги, это вы завели эту войну на нашу святую землю", - добавляет одиозная экс-депутат поклонникам писателя, уточнив, что "хорошо, что из Булгакова не вышло врача, он не только бы души отравлял, а и тела".
Николай Гоголь
13:15
"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на ГоголяСкандальная экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, что творчество писателя Николая Гоголя – путь к поражению Украины. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале
 
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