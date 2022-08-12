https://ukraina.ru/20220812/1037601357.html

"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова

"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру

"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова

Известная своими радикальными заявлениями экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала "неадекватами" поклонников творчества писателя Михаила Булакова. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале

2022-08-12T14:20

2022-08-12T14:20

2022-08-12T14:20

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По мнению Фарион, писателя можно считать "русским имперцем", так как персонажи "Собачьего сердца" "хотят возрождения Российской империи", а "Белая гвардия" не была запрещена в советское время."Если у вас такие загнившие мозги, это вы завели эту войну на нашу святую землю", - добавляет одиозная экс-депутат поклонникам писателя, уточнив, что "хорошо, что из Булгакова не вышло врача, он не только бы души отравлял, а и тела".

https://ukraina.ru/20220812/1037594053.html

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новости, михаил булгаков, фарион, литература, национализм