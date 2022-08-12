https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html

Украина лжёт о Запорожской АЭС. Но Запад ей не верит

Украина лжёт о Запорожской АЭС. Но Запад ей не верит - 12.08.2022 Украина.ру

Украина лжёт о Запорожской АЭС. Но Запад ей не верит

Конфликт на Украине может обернуться катастрофой, если мировое сообщество будет и дальше смотреть сквозь пальцы на действия украинских властей. Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T14:49

2022-08-12T14:49

2022-08-12T16:31

эксклюзив

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запорожская аэс

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энергодар

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Конфликт на Украине может обернуться катастрофой, если мировое сообщество будет и дальше смотреть сквозь пальцы на действия украинских властей.Окрестности Запорожской АЭС, которая почти с самого начала военной спецоперации находится под контролем российских военных, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, но в последние дни приобрели массированный характер. Это напрямую угрожает ядерной безопасности станции, в связи с чем Россия инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.Заседание прошло в ночь с 11 на 12 августа.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, первым взявший слово, сразу успокоил: немедленной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет. Однако, предупредил он, катастрофическая ситуация может произойти в любой момент, и призвал как можно скорее прекратить военные действия, угрожающие физической и ядерной безопасности станции.«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдёт на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской», — предупредил выступавший следующим постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Российский дипломат привёл конкретные примеры обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками с использованием тяжёлой артиллерии и ракетных систем залпового огня:5 августа в результате удара повреждён ряд значимых для электро- и газоснабжения АЭС объектов, разрушены трубопроводы, на распределительном узле произошло возгорание водорода, выведена из строя высоковольтная линия электропередач. Небензя подчеркнул, что ВСУ обстреляли станцию во время пересменки персонала, очевидно, рассчитывая таким образом запугать сотрудников станции — своих же собственных граждан, чтобы помешать их выходу на работу и тем самым подорвать нормальное функционирование атомного объекта. Территория АЭС контролируется российскими военными, но работу станции по-прежнему обеспечивает персонал украинского оператора «Энергоатом».6 августа осколочные боевые элементы кассетных снарядов, которыми ВСУ нанесла удар по АЭС, поразили площадку в районе сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Один сотрудник станции получил ранение.На следующий день, 7 августа, обстрел украинских войск спровоцировал скачок напряжения в сети, питающей АЭС, в результате повреждения оборудования произошло автоматическое отключение линии электропередач, на энергоблоке № 4, работавшем на 10% мощности, отключилось электропитание систем управления защитой АЭС, сработала аварийная защита. Персоналу пришлось остановить 1 из 3 работающих энергоблоков, мощность остальных 2 снижена до половины от максимального показателя.Особо кощунственно, обратил внимание Небензя, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в том числе ночью, когда люди спали. Вследствие массированных ударов украинских военных по окрестностям города Энергодара, в котором проживают многие сотрудники станции, несколько людей погибли и получили ранения.Кроме того, атаковать Запорожскую АЭС пытались при помощи ударных беспилотников, часть из них удалось сбить, но не все: несколько начинённых взрывчаткой беспилотников-камикадзе сдетонировали вблизи объектов критически важной инфраструктуры, нарушения штатного режима работы АЭС избежали только по счастливой случайности.Сейчас ВСУ, по информации администрации Запорожской области, нацеливают ракеты на бетонные хранилища радиоактивных отходов, сообщил постоянный представитель РФ при ООН. Пока попасть по ним и нанести серьёзный ущерб Киеву не удаётся, радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме, однако всё может измениться в любой момент. Российская сторона регулярно направляет в Секретариат МАГАТЭ информационные бюллетени с подробным изложением ситуации и всех инцидентов.Диверсии Киев совершает и на других атомных электростанциях. Так, в феврале украинцы захватили четырёх российских специалистов, сопровождавших поставку ядерного топлива на Ровенскую АЭС. Россиян запугивали и оказывали на них давление. На Чернобыльской АЭС 9 марта украинская сторона взорвала линию электропередач, питающую систему охлаждения хранилища отработавшего ядерного, но российские военные предотвратили аварию, оперативно подключив дизельные генераторы и обеспечив подачу электроэнергии по альтернативной линии электропередач с территории Белоруссии.«Диверсионная группа к тому же подорвала единственный мост, который связывал станцию с поселком энергетиков. Сменный персонал долгое время на мог выйти на работу. Параллельно его "обрабатывали" украинские спецслужбы, угрожая расправой за сотрудничество с "оккупантами".А в Киеве в это время публично лили крокодильи слёзы и докладывали в МАГАТЭ о том, что российские военные препятствуют ротации обслуживающих станций смен», — добавил Небензя.Украинские власти обвиняют в атаках на Запорожскую АЭС Россию, этот тезис подхватывают и ряд других стран, а западная пресса — тиражирует.«Всё это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооружёнными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — заявил Небензя.Снять все сомнения мирового сообщества по поводу Запорожской АЭС могла бы проверка станции экспертами МАГАТЭ, однако их туда не пускают. 3 июня РФ и руководство Секретариата МАГАТЭ полностью согласовали план визита международной миссии Агентства во главе с Рафаэлем Гросси, мандат который предусматривает оценку АЭС и инвентаризацию находящегося там ядерного материала, однако в последний момент поездку сорвал Департамент безопасности Секретариата ООН."Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции. Убеждены, что отмена международной миссии сыграла на руку киевскому режиму и его западным кураторам, которые изначально были противниками этой поездки. Они не хотели, чтобы МАГАТЭ убедилось в нормальном, штатном функционировании ЗАЭС и здоровой рабочей обстановке в коллективе станции", - заявил Небензя.Россия со своей стороны готова оказать всевозможное содействие в решении всех организационных вопросов, чтобы эксперты МАГАТЭ прибыли в ближайшее время."Однако далеко не всё зависит от нас. Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня "варится" в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, при том, что Генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством. Считаем недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ станции и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала", - подчеркнул Небензя.А в голове у украинского руководства -- мысли о том, как помешать прибытию миссии МАГАТЭ. На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица выдвинул целый ряд условий:-- Россия должна вывести войска, оружие и технику с территории Запорожской АЭС, а также разминировать подходы к ней;- Россия должна принять миссию МАГАТЭ без каких-либо условий;- Миссия МАГАТЭ должна приехать со стороны подконтрольных Киеву районов."На что способен киевский режим мы знаем и мир уже смог в этом убедиться. Те кто предлагает вывод российских войск (с территории Запорожской АЭС – ред.) должны отдавать себе отчёт о последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", - заявил Небензя.О необходимости согласования безопасного периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС ранее говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, однако возникает вопрос: кто будет обеспечивать этот безопасный периметр?"Он произносит фразы, которые довольно хорошо ложатся в концепцию "мы за всё хорошее и против всего плохого". А реально ситуация складывается так, что именно Вооружённые силы РФ совместно с местными специалистами смогли обеспечить оптимальную работу станции и её безопасность, в то время как киевский режим всё переворачивает с ног на голову. Наверное, под это подстраивается Гуттериш, который понимает, что концепцию выработали в Вашингтоне", - сказал в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин.Несколькими днями ранее глава "Энергоатома", управляющего четырьмя действующими на территории Украины АЭС, Пётр Котин в интервью телеканалу "Эспрессо" прямым текстом заявил, что Киев выступает против визита делегации МАГАТЭ в Запорожскую область из-за заявлений Рафаэля Гросси, выгодных, по его словам, с точки зрения "российской пропаганды". В качество первого примера он привёл высказывание генерального директора Агентства в интервью телеканалу CNN о том, что в районе Запорожской АЭС 28 февраля шла перестрелка, по версии Котина, тогда "обстреляли и захватили станцию" российские войска. Второй пример - заявление Гросси на Давосском экономическом форуме о наличии на Запорожской АЭС до 30 тыс. кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана, которые могут "попасть не в те руки". Госинспекция ядерного регулирования Украины это утверждение опровергало, подчеркнув, что в стране нет технической возможности получения и хранения даже нескольких граммов оружейного плутония или урана, на всех АЭС Украины используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%. Котин утверждает, что версия руководителя МАГАТЭ о наличии у Украины большого количества материалов, пригодных для изготовления ядерного оружия, выгодна России, хотя на самом деле МИД РФ подвергла этот тезис сомнению и призвал внести уточнения.С начала военной спецоперации РФ Гросси дважды посещал Украину: в конце марта провёл на подконтрольной Киеву территории осмотр Южно-Украинской АЭС, а спустя месяц - Чернобыльской АЭС. Его стремление организовать визит на Запорожскую АЭС активизировались после того, как в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с 30 мая прекратилась дистанционная передача данных со станции. Как объяснили в Киеве, виной всему отключение в Энергодаре украинского мобильного оператора Vodafone, имевшего контракт с "Энергоатомом" и МАГАТЭ."В этот сложный час, мрачный час миссия МАГАТЭ должна быть допущена в Запорожье как можно скорее", - заявил Гросси в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.Представители западных стран в своей манере возложили всю вину за сложившуюся ситуацию на Россию, утверждая, что если бы войск РФ не было на территории Украины, то Запорожская АЭС была бы вне опасности."Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски, начав своё полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить угрозу, выведя свои войска с Украины. США поддерживают предложение украинской стороны создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской станции. Это позволит украинской стороне поддерживать безопасность и работу Запорожской АЭС с соблюдением всех мер предосторожности, как то и происходило на протяжении десятилетий. <...> Визит (миссии МАГАТЭ – ред.) не может более откладываться", - заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Обращаясь к западным коллегам, Небензя заявил: "У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления. Вместо того, чтобы называть вещи своими именами, вы демонстрируете вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна. В этом проявляется ваша безответственность. В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несёт кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления".Представители Великобритании и Франции также возложили ответственность за угрозу для АЭС на Россию, не акцентируя внимания на том, кто обстреливает объект.Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале отметил, что в ходе заседания при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал.В завершении своего выступления Небензя призвал государства, поддерживающие киевский режим, принудить власти Украины к прекращению атак на Запорожскую АЭС и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ, а руководство ООН и МАГАТЭ - проявить своё лидерство и глобальную ответственность и предельно чётко указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности АЭС."Это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу на европейском континенте, риск которой сейчас как никогда реален. Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. И это ещё самые оптимистичные экспертные прогнозы. Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в этом случае на западных спонсоров Киева", - заявил дипломат.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, запорожская аэс, атомная энергетика, совет безопасности оон, небензя, всу, энергодар