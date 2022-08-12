https://ukraina.ru/20220812/1037587904.html

Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона

Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона - 12.08.2022 Украина.ру

Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона

Здание МЧС у корпусов Запорожской АЭС практически уничтожено после обстрелов украинскими войсками. Об этом 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-08-12T11:10

2022-08-12T11:10

2022-08-12T11:10

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Украинские власти, добавил Рогов, обстрелами по ЗАЭС "стреляют себе в голову, хотя мозгов там у них нет". По его словам, противник вынуждает российскую сторону законсервировать АЭС, но таким образом Киев сам останется без электричества.11 августа украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Прилеты снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов.

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

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2022

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новости, запорожская область, обстрелы, россия, запорожская аэс