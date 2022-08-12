Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037587904.html
Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона
Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона - 12.08.2022 Украина.ру
Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона
Здание МЧС у корпусов Запорожской АЭС практически уничтожено после обстрелов украинскими войсками. Об этом 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-12T11:10
2022-08-12T11:10
новости
запорожская область
обстрелы
россия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg
Украинские власти, добавил Рогов, обстрелами по ЗАЭС "стреляют себе в голову, хотя мозгов там у них нет". По его словам, противник вынуждает российскую сторону законсервировать АЭС, но таким образом Киев сам останется без электричества.11 августа украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Прилеты снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов.
https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f342e196ec519d7c817f54ea565f547e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, обстрелы, россия, запорожская аэс
Новости, Запорожская область, обстрелы, Россия, Запорожская АЭС

Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона

11:10 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Здание МЧС у корпусов Запорожской АЭС практически уничтожено после обстрелов украинскими войсками. Об этом 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Критически важная инфраструктура станции не пострадала. Работа реакторов не нарушена.
Украинские власти, добавил Рогов, обстрелами по ЗАЭС "стреляют себе в голову, хотя мозгов там у них нет". По его словам, противник вынуждает российскую сторону законсервировать АЭС, но таким образом Киев сам останется без электричества.
11 августа украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Прилеты снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
09:34Спецоперация
Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августаВласти Запорожской области сообщили о принудительной мобилизации и реакции на неё запорожцев. В ООН обсудили проблему обстрелов Запорожской АЭС
 
НовостиЗапорожская областьобстрелыРоссияЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием
12:39Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть
12:30Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
12:22Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО
12:06Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование
11:52Медведев назвал два варианта будущего Зеленского
11:25Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
11:15Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников
11:10Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона
11:07Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
11:01Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
10:45Ющенко захотел накормить украинских солдат "бандеровским" мёдом
10:09Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе обрушила на ВСУ огневую лавину
10:04ВСУ обстреляли село в Курской области
09:49WP: Украина потеряла возможность контрнаступления
09:47В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки
09:46Военный эксперт объяснил, почему Россия никак не выбьет ВСУ из Соледара
09:46"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк
09:40Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
09:34Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августа
Лента новостейМолния