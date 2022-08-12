https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика

Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика - 12.08.2022 Украина.ру

Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T09:40

2022-08-12T09:40

2022-08-12T10:35

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Как известно, с началом специальной военной операции ВС РФ на территории бывшей советской республики и с усилением противоречий США и Китая по тайваньскому вопросу, МИД КНР неоднократно заявлял о неприемлемости постановки знака равенства между Тайванем и Украиной. Аргументация официального Пекина проста и логична: Тайвань — признанная всеми членами ООН часть КНР, а Украина — независимое государство, возникшее после распада СССР и также признанное мировым сообществом.Но, если отойти от формальных определений, сходства между островом, где власть удерживают настроенные против Пекина прозападные круги, и независимой Украиной, где восемь лет назад к власти пришла клика антироссийски настроенных олигархов и их ставленников, куда больше, чем может показаться. Рассмотрим вышесказанное на некоторых примерах. Опустим тему наращивания военной мощи и тесного сотрудничества с США и НАТО в вопросах противостояния Пекину и Москве, выделим лишь некоторые моменты из недавнего прошлого, сравним с нашей недавней историей и постараемся выяснить, что общего между Тайванем и Украиной. Вялотекущая дерусификация восточнославянских земель, где после 1991 года было объявлено о построении украинской государственности, к 2014 году начала набирать обороты и в 2022 году достигла своего апогея. Киевские правители, начав с советских памятников и запрета советской символики, как и положено фашиствующим элементам, добрались до русского языка и литературы. Ничего русского в школьной программе Украины, ещё недавно так рьяно рвавшейся в толерантный и демократичный ЕС и НАТО, а нынче оставшейся на распутье, больше нет. С размахом, присущим восточным славянам, киевские власти взяли и отменили всю общую историю и культуру. Схожие процессы происходят и на Тайване. Хотя любое упоминание достижений КНР в позитивном ключе было запрещено чанкайшистскими указами ещё в 1949 году, но практически вплоть до 2000 года Тайвань считал материковый Китай частью Китайской Республики. И КПК, как руководящая политическая сила на материковом Китае, и Гоминьдан, удерживающий власть на острове, заявляли о едином Китае и необходимости воссоединения. Именно при правлении самого Чан Кайши, а затем и при унаследовавшем политическую власть его сыне Цзян Цзинго, отцу и сыну удалось укрепить позиции Гоминьдана, как ведущей политической партии на острове, и к концу 1980 гг. сделать из Тайваня одного из «четырёх азиатских драконов». После того, как в 1988 году умер Цзян Цзинго и к власти пришёл японофил Ли Дэнхуэй, отношения между Тайванем и материковым Китаем начали ухудшаться. Получивший образование ещё в императорской Японии времён Второй мировой войны новый правитель острова рьяно принялся за дело и, заговорив о «независимости Тайваня», выдвинул «теорию двух государств», что и привело к первому в этом тысячелетии кризису в Тайваньском проливе. Следствием провальной политики Ли Дэнхуэя была потеря Гоминьданом власти в 2000 году. Бежавшая в далёком 1949 году на остров верхушка партии китайских националистов, завершила своё долгое правление и ушла в оппозицию. Власть островом перешла к Демократической прогрессивной партии (ДПП. — Ред.), взявшей курс на провозглашение независимости от материкового Китая. Согласно китайским источникам, некомпетентность и слабость Ли Дэнхуэя как руководителя, коррумпированность гоминьдановских чиновников, внутренняя фракционность, несоответствие требованиям времени и закостенелость мышления партийного руководства привели к тому, что самая старая и некогда могущественная на острове партия отдала бразды правления партии прозападного, сепаратистского толка. С приходом к власти ДПП политические круги шаг за шагом начали отходить от идей Чан Кайши, выраженных в необходимости возвращения власти над всем Китаем, и приступили к подготовке неоднородного по своему составу населения острова к принятию тайваньской государственности. Для пояснения нужно отметить, что неоднородность населения Тайваня заключается в том, что там, кроме коренных жителей, говорящих на некитайских языках и носителей южнокитайских диалектов, проживает огромное количество беженцев и потомков беженцев с материкового Китая, которые после 1949 года оказались на острове и традиционно являются сторонниками курса Гоминьдана на объединения Китая. Именно благодаря им и политике Чан Кайши на острове произошла «китаизация»: образование и общественная жизнь были переведены на общепринятый китайский язык, на котором говорит материковый Китай, в идеологическом плане всех жителей острова учили ощущать себя частью одной китайской нации. Но, как отмечалось выше, с уходом Гоминьдана политика изменилась.Так же, как и киевские «дерусификаторы», контролируемые США прозападные власти Тайваня, вот уже третье десятилетие проводят политику «прогрессивной независимости Тайваня», а если точнее, то «декитаизации» различных сфер общественной жизни, таких, как политика, культура и образование, экономика и армия. Одним из первых шагов по «декитаизации» тайваньского населения был объявленный в 2000 году переход на отличную от материкового Китая транскрипцию написания слов китайского языка: серьёзный шаг, направленный на разобщение национального самосознания: «Мы пишем не как вы! Мы другие!». Для того, чтобы ослабить влияние общепринятого китайского языка, практически понятного всем китайцам во всех уголках мира, в марте 2001 года вступил в силу закон о локализации образования, подразумевающий преподавание на местных наречиях программ начальных и средних школ. Под благовидным предлогом сохранения местного колорита в оборот были введены учебники на диалектах китайского языка и языках некитайского коренного населения. Молодых тайваньцев, этнических китайцев и молодёжь национальных меньшинств отучают говорить на общепринятом китайском языке, который их мог бы и до Пекина довести. Разобравшись с языком, приступили к другим гуманитарным предметам: сильно сократили содержание учебников начальной и средней школы по истории Китая и географии и убрали явные «китайские» мотивы. Учебник «Познаём Тайвань», разработанный по указанию ещё самого Ли Дэнхуэя, по которому учатся школьники, отрицает китайское начало и ратует за «независимое развитие Тайваня». Да и в официальных документах понятие «китайский язык» зачастую теперь меняется на «тайваньский язык». За всем процессом «декитаизации» тайваньского общества стоят, как правило, заокеанские друзья, такие, как скандальная синофобка Нэнси Пелоси, недавно неудачно пытавшаяся продемонстрировать поддержку тайбэйским властям.Всё это, как мы видим, напоминает процессы, происходившие не только на Украине, но и, с небольшими оговорками, в СССР вообще: к власти пришёл никчёмный, настроенный на поклонение загранице человек и запустил процесс децентрализации и дальнейшего распада. Но процесс распада не заканчивается просто приходом к власти неадекватных националистов. В Киев приехала некто Виктория Нуланд, раздала печенье на майдане и раздула огонь гражданской войны. На Украине уже восемь лет льётся кровь. Пока сказать трудно возможен ли вооружённый конфликт на Тайване, но события последних месяцев указывают именно на то, что горячая стадия противостояния весьма вероятна. И в этой связи интересно то, как на возможное вооружённое столкновение между материком и островом смотрит молодёжь, живущая по обе стороны Тайваньского пролива. На днях в китнете (китайский сегмент интернета. — Ред.) был опубликован довольно красноречивый по содержанию видеоролик, целью которого было показать отношение молодёжи к долгу по защите родины. Результаты говорят сами за себя: молодые граждане КНР, где нет обязательного призыва в армию, кто уверенно, не задумываясь, кто с небольшими оговорками, мол, я ещё молод, но если надо, то да, готовы встать на защиту Родины и освободить Тайвань. Затем был показан репортаж тайваньского телевидения. Все опрошенные, включая тех, кому должны скоро прийти повестки, по причинам личного характера отказываются идти в армию именно сейчас: я молод, не хочу рано погибать, мама не пускает. Согласно репортажу, из-за неспокойной обстановки тайваньская армия испытывает недобор призывников. Власти одного из уездов острова даже пытаются пополнить недостающие ряды за счёт подопечных призывного возраста из местной колонии для трудновоспитуемых подростков и молодёжи. Проводя некоторые условные параллели, уместным будет привести слова одного из китайских блогеров, анализирующего СВО на Украине и освещающего происходящее в Тайваньском проливе: «У одних уровень поддержки президента перевалил за 82 процента, а у других — призывников отлавливают на улицах».

https://ukraina.ru/20220807/1037383280.html

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https://ukraina.ru/20220615/1034159148.html

https://ukraina.ru/20220806/1037353298.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, россия, украина, китай