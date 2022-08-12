Запад развязал против России войну лжи— Небензя
Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается. Об этом заявил 11 августа на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя
По его словам, никто из западных коллег не решается назвать вещи своими именами.
"А именно – что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы вооруженными силами Украины атомной электростанции – это что? Ответ на риски, созданные Россией. <...> Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи", - подчеркнул он.
Небензя отметил, что западные страны уже давно выбрали беспроигрышную, по их мнению, тактику при обсуждении различных сюжетов вокруг Украины и скоординированно перекладывают на Россию ответственность за все, что происходит в зоне боевых действий.
"Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори. Так было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске", - напомнил Небензя.
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