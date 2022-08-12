https://ukraina.ru/20220812/1037578018.html

Запад развязал против России войну лжи— Небензя

Запад развязал против России войну лжи— Небензя - 12.08.2022 Украина.ру

Запад развязал против России войну лжи— Небензя

Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается. Об этом заявил 11 августа на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя

2022-08-12T09:14

2022-08-12T09:14

2022-08-12T09:14

небензя

новости

запад

украина

россия

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По его словам, никто из западных коллег не решается назвать вещи своими именами.Небензя отметил, что западные страны уже давно выбрали беспроигрышную, по их мнению, тактику при обсуждении различных сюжетов вокруг Украины и скоординированно перекладывают на Россию ответственность за все, что происходит в зоне боевых действий."Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори. Так было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске", - напомнил Небензя.

https://ukraina.ru/20220628/1034243168.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

небензя, новости, запад, украина, россия