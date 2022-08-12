Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
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Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС
Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС
За возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов украинскими военными Запорожской атомной электростанции понесут ответственность западные спонсоры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 августа в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта
2022-08-12T07:21
2022-08-12T07:21
запорожская аэс
небензя
новости
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"Если атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины — ред.) продолжатся, она (ядерная катастрофа — ред.) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик — ред.), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — отметил постпред РФ.Дипломат напомнил, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской АЭС, то это объект гражданской инфраструктуры, который был взят российскими силами под охрану для обеспечения безопасности и отражения атак националистов.Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.
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запорожская аэс, небензя, новости
Запорожская АЭС, Небензя, Новости

Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС

07:21 12.08.2022
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP / Seth Wenig
Читать в
За возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов украинскими военными Запорожской атомной электростанции понесут ответственность западные спонсоры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 августа в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта
"Если атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины — ред.) продолжатся, она (ядерная катастрофа — ред.) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик — ред.), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — отметил постпред РФ.
Дипломат напомнил, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях.
Если говорить о Запорожской АЭС, то это объект гражданской инфраструктуры, который был взят российскими силами под охрану для обеспечения безопасности и отражения атак националистов.
Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.
В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.
В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.
Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 21:50
Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километровВ случае попадания украинских снарядов в те или иные зоны могут быть опасные последствия для всего живого в радиусе 130 км, заявил 11 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".
 
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