https://ukraina.ru/20220812/1037576116.html

Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС

Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС

За возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов украинскими военными Запорожской атомной электростанции понесут ответственность западные спонсоры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 августа в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта

2022-08-12T07:21

2022-08-12T07:21

2022-08-12T07:21

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небензя

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"Если атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины — ред.) продолжатся, она (ядерная катастрофа — ред.) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик — ред.), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — отметил постпред РФ.Дипломат напомнил, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской АЭС, то это объект гражданской инфраструктуры, который был взят российскими силами под охрану для обеспечения безопасности и отражения атак националистов.Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

https://ukraina.ru/20220811/1037575007.html

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запорожская аэс, небензя, новости