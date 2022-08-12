https://ukraina.ru/20220812/1037550757.html
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
На Луганск прилетело от ВСУ около четырех тысяч снарядов, в Донецк три тысячи, а в Николаев больше тысячи, сказал народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-12T08:09
2022-08-12T08:09
2022-08-12T08:09
всу
луганск
донецк
николаев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101859/10/1018591091_0:290:3076:2020_1920x0_80_0_0_1660c29d15bd3c46a05a0053a8ec0c07.jpg
По его мнению, больше всего от ВСУ досталось Луганской области, хотя основные боевые действия сейчас идут в Донецке.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037024756.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101859/10/1018591091_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_19c3bb25a0d4a66646d8b36c2e52b72c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, луганск, донецк, николаев, новости
ВСУ, Луганск, Донецк, Николаев, Новости
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
На Луганск прилетело от ВСУ около четырех тысяч снарядов, в Донецк три тысячи, а в Николаев больше тысячи, сказал народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его мнению, больше всего от ВСУ досталось Луганской области, хотя основные боевые действия сейчас идут в Донецке.
На Луганск прилетело около четырех тысяч снарядов, в Донецк, по-моему, три тысячи снарядов. Ну и по другим регионам соответственно, потому что третью позицию занимает Николаев – там около тысячи с чем-то, если мне не изменяет память.
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.