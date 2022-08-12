Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру
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Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру
Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
На Луганск прилетело от ВСУ около четырех тысяч снарядов, в Донецк три тысячи, а в Николаев больше тысячи, сказал народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-12T08:09
2022-08-12T08:09
всу
луганск
донецк
николаев
новости
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По его мнению, больше всего от ВСУ досталось Луганской области, хотя основные боевые действия сейчас идут в Донецке.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037024756.html
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всу, луганск, донецк, николаев, новости
ВСУ, Луганск, Донецк, Николаев, Новости

Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ

08:09 12.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики
Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На Луганск прилетело от ВСУ около четырех тысяч снарядов, в Донецк три тысячи, а в Николаев больше тысячи, сказал народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его мнению, больше всего от ВСУ досталось Луганской области, хотя основные боевые действия сейчас идут в Донецке.
На Луганск прилетело около четырех тысяч снарядов, в Донецк, по-моему, три тысячи снарядов. Ну и по другим регионам соответственно, потому что третью позицию занимает Николаев – там около тысячи с чем-то, если мне не изменяет память.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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