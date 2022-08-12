https://ukraina.ru/20220812/1037550757.html

Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ

Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру

Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ

На Луганск прилетело от ВСУ около четырех тысяч снарядов, в Донецк три тысячи, а в Николаев больше тысячи, сказал народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-12T08:09

2022-08-12T08:09

2022-08-12T08:09

всу

луганск

донецк

николаев

новости

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По его мнению, больше всего от ВСУ досталось Луганской области, хотя основные боевые действия сейчас идут в Донецке.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037024756.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, луганск, донецк, николаев, новости