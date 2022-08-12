Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Многие международные организации давно должны были заявить свои позиции, высказаться по террористическому режиму Украины, но они этого не сделают, потому что содержатся за счет Запада, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
Я думаю, очень многие международные организации давно должны были бы заявить свои позиции, должны были бы высказаться по этому поводу, но мы же тоже не наивные люди, понимаем, за чей счет содержатся эти международные организации, кто на самом деле управляет всеми этими процессами.
По его мнению, надо отказаться от иллюзий того, что существуют независимые международные организации, которые высказывают свою точку зрения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.