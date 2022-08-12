https://ukraina.ru/20220812/1037544100.html

Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины

Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины - 12.08.2022 Украина.ру

Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины

Многие международные организации давно должны были заявить свои позиции, высказаться по террористическому режиму Украины, но они этого не сделают, потому что содержатся за счет Запада, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-12T07:15

2022-08-12T07:15

2022-08-12T07:15

спиридон килинкаров

новости

amnesty international

украина

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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, надо отказаться от иллюзий того, что существуют независимые международные организации, которые высказывают свою точку зрения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спиридон килинкаров, новости, amnesty international, украина