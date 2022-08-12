Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037544100.html
Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины
Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины - 12.08.2022 Украина.ру
Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины
Многие международные организации давно должны были заявить свои позиции, высказаться по террористическому режиму Украины, но они этого не сделают, потому что содержатся за счет Запада, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-12T07:15
2022-08-12T07:15
спиридон килинкаров
новости
amnesty international
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_20725b6e541cc5ac1d5ddbccf6e0db45.jpg
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, надо отказаться от иллюзий того, что существуют независимые международные организации, которые высказывают свою точку зрения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_2cca7a9ce49a3b5d61a009dc2c8e7ed8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спиридон килинкаров, новости, amnesty international, украина
Спиридон Килинкаров, Новости, Amnesty International, Украина

Килинкаров объяснил, почему международные организации не высказываются по поводу Украины

07:15 12.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Читать в
Многие международные организации давно должны были заявить свои позиции, высказаться по террористическому режиму Украины, но они этого не сделают, потому что содержатся за счет Запада, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
Я думаю, очень многие международные организации давно должны были бы заявить свои позиции, должны были бы высказаться по этому поводу, но мы же тоже не наивные люди, понимаем, за чей счет содержатся эти международные организации, кто на самом деле управляет всеми этими процессами.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
По его мнению, надо отказаться от иллюзий того, что существуют независимые международные организации, которые высказывают свою точку зрения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 11:15
СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"
 
Спиридон КилинкаровНовостиAmnesty InternationalУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
08:53Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
08:52В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
08:45Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
08:36Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
08:32Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
08:30Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
08:22Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
08:18Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
08:15Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
08:14Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
08:09Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
08:07Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину
08:00Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
07:55Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
07:48Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
07:45Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"
07:40ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
07:40Главное на 12 августа: в России и в мире
07:30Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Лента новостейМолния