https://ukraina.ru/20220812/1037536563.html
Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
В ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) единственную ответственную позицию занимает Россия. Украина – это вообще современное государство-террорист, таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T08:30
2022-08-12T08:30
2022-08-12T08:30
запорожская аэс
новости
чернобыль
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg
"Не Украина, как страна: люди, может быть, вообще ни в чем не виноваты. А вот государственные структуры являются террористическими, которые проводят политику государственного терроризма и ядерного шантажа, угрожая, что вообще там все раздолбают", - сказал политолог.Марков отметил, что купол Запорожской АЭС должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия.По его словам, может произойти чудовищная катастрофа.Ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f342e196ec519d7c817f54ea565f547e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, чернобыль, политолог
Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
В ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) единственную ответственную позицию занимает Россия. Украина – это вообще современное государство-террорист, таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Не Украина, как страна: люди, может быть, вообще ни в чем не виноваты. А вот государственные структуры являются террористическими, которые проводят политику государственного терроризма и ядерного шантажа, угрожая, что вообще там все раздолбают", - сказал политолог.
Марков отметил, что купол Запорожской АЭС должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия.
"Поэтому удар может немного навредить, но есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв. То, что они угрожают это сделать — это без сомнения. Россия занимает единственную четкую последовательную позицию. Евросоюз при этом вообще в полном ауте. На его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом. Они взяли политику поддержки этого гостерроризма, они вообще молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей". На ЧАЭС было 2 блока 400, здесь 6 блоков по миллиону. Там взорвался 1 блок, а тут теоретически может взорваться 15 "Чернобылей"", - пригрозил эксперт.
По его словам, может произойти чудовищная катастрофа.
Ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.