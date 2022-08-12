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Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС

Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС

В ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) единственную ответственную позицию занимает Россия. Украина – это вообще современное государство-террорист, таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T08:30

2022-08-12T08:30

2022-08-12T08:30

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"Не Украина, как страна: люди, может быть, вообще ни в чем не виноваты. А вот государственные структуры являются террористическими, которые проводят политику государственного терроризма и ядерного шантажа, угрожая, что вообще там все раздолбают", - сказал политолог.Марков отметил, что купол Запорожской АЭС должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия.По его словам, может произойти чудовищная катастрофа.Ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, чернобыль, политолог