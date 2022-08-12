https://ukraina.ru/20220812/1037533834.html

Эксперт назвал юридическую проблему с возможным вхождением Запорожской области в состав РФ

Эксперт назвал юридическую проблему с возможным вхождением Запорожской области в состав РФ - 12.08.2022 Украина.ру

Эксперт назвал юридическую проблему с возможным вхождением Запорожской области в состав РФ

Запорожская область уже заявила о референдуме по присоединению к РФ с более-менее определенной датой, она идет впереди по пути в Россию, на уровне деклараций, заявлений. На это указал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T05:30

2022-08-12T05:30

2022-08-12T05:30

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"Я считаю, что это действительно правильный пример другим освобожденным территориям, хотя Запорожская область не вся еще освобождена. Действительно 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией", - сказал Скориков.По его словам, параллельно процессу подготовки этого референдума, власти региона должны задуматься о том, чтобы создать юридические предпосылки."Дело в том, что по федеральному законодательству РФ, в законе о присоединении новых территорий говорится о том, что может войти часть территории субъекта государства - по разрешению самого государства. Понятное дело, что Украина никогда не даст никакого разрешения, чтобы часть ее территории присоединилась к другому государству. Либо (может войти в состав РФ – ред.) самостоятельный субъект. Напомню, что Крым, когда воссоединялся с Российской Федерацией, то, боюсь ошибиться, но, по-моему, на день референдума – это уже была независимая Крымская республика. То есть, сначала парламент республики проголосовал за то, что Крым является, по сути, независимым государством, и это независимое государство попросило - по итогам плебисцита, волеизъявления своих граждан - присоединиться к РФ", - напомнил эксперт.В начале недели глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037531805.html

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