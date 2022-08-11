Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины - 11.08.2022 Украина.ру
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Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
Требование правительства об эвакуации в ближайшее время распространится еще на несколько областей Украины, заявила 11 августа вице-премьер Ирина Верещук
2022-08-11T21:36
2022-08-11T21:36
эвакуация
верещук
украина
новости
отопление
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Министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, что предполагается обязательная эвакуация населения не только из Донецкой, но и из других областей Украины. Как и в случае с Донецкой областью, Верещук мотивирует данное решение "сложностью с отопительным сезоном".По ее словам, в ближайшее время часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.Напомним, ранее Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
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эвакуация, верещук, украина, новости, отопление
эвакуация, Верещук, Украина, Новости, отопление

Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины

21:36 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Требование правительства об эвакуации в ближайшее время распространится еще на несколько областей Украины, заявила 11 августа вице-премьер Ирина Верещук
Министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, что предполагается обязательная эвакуация населения не только из Донецкой, но и из других областей Украины.
Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего" отопительного периода точно ухудшится (ситуация - ред.), а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено
Ирина Верещук
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий
Как и в случае с Донецкой областью, Верещук мотивирует данное решение "сложностью с отопительным сезоном".
По ее словам, в ближайшее время часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.
Напомним, ранее Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 12:02
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началасьВице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале
 
эвакуацияВерещукУкраинаНовостиотопление
 
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