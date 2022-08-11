https://ukraina.ru/20220811/1037574799.html

Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины

Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины - 11.08.2022 Украина.ру

Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины

Требование правительства об эвакуации в ближайшее время распространится еще на несколько областей Украины, заявила 11 августа вице-премьер Ирина Верещук

2022-08-11T21:36

2022-08-11T21:36

2022-08-11T21:36

эвакуация

верещук

украина

новости

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/50/1033795058_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_d3dd1028cb0ea14ff4de9e02c178ab7d.jpg.webp

Министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, что предполагается обязательная эвакуация населения не только из Донецкой, но и из других областей Украины. Как и в случае с Донецкой областью, Верещук мотивирует данное решение "сложностью с отопительным сезоном".По ее словам, в ближайшее время часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.Напомним, ранее Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.

https://ukraina.ru/20220802/1037097515.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эвакуация, верещук, украина, новости, отопление