Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
Требование правительства об эвакуации в ближайшее время распространится еще на несколько областей Украины, заявила 11 августа вице-премьер Ирина Верещук
Министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, что предполагается обязательная эвакуация населения не только из Донецкой, но и из других областей Украины.
Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего" отопительного периода точно ухудшится (ситуация - ред.), а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено
Как и в случае с Донецкой областью, Верещук мотивирует данное решение "сложностью с отопительным сезоном".
По ее словам, в ближайшее время часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.
Напомним, ранее Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
2 августа, 12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началасьВице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале