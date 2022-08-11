https://ukraina.ru/20220811/1037574240.html

ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается

ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается - 11.08.2022 Украина.ру

ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается

В офисе генерального секретаря ООН полагают, что стороны конфликта на Украине способны самостоятельно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил 11 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами

2022-08-11T20:54

2022-08-11T20:54

2022-08-11T20:54

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По мнению представителя генсека ООН, привлечение миротворческих сил ООН пока что даже не обсуждалось. Напомни, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Глава всемирной организации призвал стороны конфликта "срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" вокруг станции.

https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html

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оон, запорожская аэс, миротворцы, новости, украина