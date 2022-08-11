ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается - 11.08.2022 Украина.ру
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ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается - 11.08.2022 Украина.ру
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
В офисе генерального секретаря ООН полагают, что стороны конфликта на Украине способны самостоятельно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил 11 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами
2022-08-11T20:54
2022-08-11T20:54
оон
запорожская аэс
миротворцы
новости
украина
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По мнению представителя генсека ООН, привлечение миротворческих сил ООН пока что даже не обсуждалось. Напомни, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Глава всемирной организации призвал стороны конфликта "срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" вокруг станции.
https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html
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оон, запорожская аэс, миротворцы, новости, украина
ООН, Запорожская АЭС, миротворцы, Новости, Украина

ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается

20:54 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМиротворцы ООН в Грузии
Миротворцы ООН в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В офисе генерального секретаря ООН полагают, что стороны конфликта на Украине способны самостоятельно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил 11 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами
По мнению представителя генсека ООН, привлечение миротворческих сил ООН пока что даже не обсуждалось.
Я не думаю, что были какие-то обсуждения о размещении миротворцев [ООН]. Я думаю, что стороны сами обладают высокой способностью развить видение, которое генеральный секретарь ООН изложил в своем заявлении.
Стефан Дюжаррик
Официальный представитель генерального секретаря ООН
Напомни, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Глава всемирной организации призвал стороны конфликта "срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" вокруг станции.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
15:35
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭСГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами
 
ООНЗапорожская АЭСмиротворцыНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
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