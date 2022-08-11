https://ukraina.ru/20220811/1037574240.html
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается - 11.08.2022 Украина.ру
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
В офисе генерального секретаря ООН полагают, что стороны конфликта на Украине способны самостоятельно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил 11 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами
2022-08-11T20:54
2022-08-11T20:54
2022-08-11T20:54
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запорожская аэс
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украина
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По мнению представителя генсека ООН, привлечение миротворческих сил ООН пока что даже не обсуждалось. Напомни, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Глава всемирной организации призвал стороны конфликта "срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" вокруг станции.
https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, запорожская аэс, миротворцы, новости, украина
ООН, Запорожская АЭС, миротворцы, Новости, Украина
ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
В офисе генерального секретаря ООН полагают, что стороны конфликта на Украине способны самостоятельно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил 11 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами