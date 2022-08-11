Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
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Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами
2022-08-11T15:35
2022-08-11T15:35
запорожская аэс
антониу гутерреш
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россия
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Гутерриш призвал обе стороны конфликта воздержаться от ведения боевых действий вблизи станции.Генеральный секретарь ООН также призвал не размещать на АЭС вооруженные силы и технику и подчеркнул, что объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. По мнению Гутерриша, сторонам следует незамедлительно заключить соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.Ранее генеральный секретарь ООН в ходе беседы с журналистами в Токио назвал атаки на АЭС "самоубийственным актом" и призвал обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ на станцию.
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запорожская аэс, антониу гутерреш, оон, россия, украина, новости
Запорожская АЭС, Антониу Гутерреш, ООН, Россия, Украина, Новости

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС

15:35 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами
Гутерриш призвал обе стороны конфликта воздержаться от ведения боевых действий вблизи станции.

Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности.

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН
Генеральный секретарь ООН также призвал не размещать на АЭС вооруженные силы и технику и подчеркнул, что объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции.
По мнению Гутерриша, сторонам следует незамедлительно заключить соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.
Ранее генеральный секретарь ООН в ходе беседы с журналистами в Токио назвал атаки на АЭС "самоубийственным актом" и призвал обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ на станцию.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
13:15
Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭСВооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
 
Запорожская АЭСАнтониу ГутеррешООНРоссияУкраинаНовости
 
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