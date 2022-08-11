Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами
Гутерриш призвал обе стороны конфликта воздержаться от ведения боевых действий вблизи станции.
Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности.
Генеральный секретарь ООН также призвал не размещать на АЭС вооруженные силы и технику и подчеркнул, что объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции.
По мнению Гутерриша, сторонам следует незамедлительно заключить соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.
Ранее генеральный секретарь ООН в ходе беседы с журналистами в Токио назвал атаки на АЭС "самоубийственным актом" и призвал обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ на станцию.
13:15Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭСВооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру