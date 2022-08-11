https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами

2022-08-11T15:35

2022-08-11T15:35

2022-08-11T15:35

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Гутерриш призвал обе стороны конфликта воздержаться от ведения боевых действий вблизи станции.Генеральный секретарь ООН также призвал не размещать на АЭС вооруженные силы и технику и подчеркнул, что объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. По мнению Гутерриша, сторонам следует незамедлительно заключить соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.Ранее генеральный секретарь ООН в ходе беседы с журналистами в Токио назвал атаки на АЭС "самоубийственным актом" и призвал обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ на станцию.

https://ukraina.ru/20220811/1037540624.html

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запорожская аэс, антониу гутерреш, оон, россия, украина, новости