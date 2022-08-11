https://ukraina.ru/20220811/1037573908.html

Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины

Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины - 11.08.2022 Украина.ру

Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины

Швеция может производить оружие для Украины, заявил 11 августа министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами.

2022-08-11T20:19

2022-08-11T20:19

2022-08-11T20:19

швеция

украина

оружие

нато

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По словам чиновника, пока что рано говорить об этом, но это возможно.Министр отметил, что три страны - Словакия, Чехия и Польша уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия.Хультквист подчеркнул, что он ожидает, что конфликт будет длительным, в результате чего ранние поставки оружия Украине следует дополнить прямым производством.

https://ukraina.ru/20220728/1036986243.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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швеция, украина, оружие, нато, новости