Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
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Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
Швеция может производить оружие для Украины, заявил 11 августа министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами.
2022-08-11T20:19
2022-08-11T20:19
швеция
украина
оружие
нато
новости
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По словам чиновника, пока что рано говорить об этом, но это возможно.Министр отметил, что три страны - Словакия, Чехия и Польша уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия.Хультквист подчеркнул, что он ожидает, что конфликт будет длительным, в результате чего ранние поставки оружия Украине следует дополнить прямым производством.
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швеция, украина, оружие, нато, новости
Швеция, Украина, оружие, НАТО, Новости

Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины

20:19 11.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony NarodowejMatador гранатомет
Matador гранатомет - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Швеция может производить оружие для Украины, заявил 11 августа министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами.
По словам чиновника, пока что рано говорить об этом, но это возможно.

Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы позитивно вовлечены во все три области [помощи Украине - обучение военных, разминирование и производство вооружений], но потом посмотрим, как все сложится.

Петер Хультквист
Министр обороны Швеции
Министр отметил, что три страны - Словакия, Чехия и Польша уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия.
Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно поставлять напрямую на Украину.
Петер Хультквист
Министр обороны Швеции
Хультквист подчеркнул, что он ожидает, что конфликт будет длительным, в результате чего ранние поставки оружия Украине следует дополнить прямым производством.
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