https://ukraina.ru/20220811/1037573908.html
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
Швеция может производить оружие для Украины, заявил 11 августа министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами.
2022-08-11T20:19
2022-08-11T20:19
2022-08-11T20:19
швеция
украина
оружие
нато
новости
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По словам чиновника, пока что рано говорить об этом, но это возможно.Министр отметил, что три страны - Словакия, Чехия и Польша уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия.Хультквист подчеркнул, что он ожидает, что конфликт будет длительным, в результате чего ранние поставки оружия Украине следует дополнить прямым производством.
https://ukraina.ru/20220728/1036986243.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
швеция, украина, оружие, нато, новости
Швеция, Украина, оружие, НАТО, Новости
Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
Швеция может производить оружие для Украины, заявил 11 августа министр обороны Швеции Петер Хультквист в ходе беседы с журналистами.