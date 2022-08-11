https://ukraina.ru/20220811/1037571528.html

Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС

Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС - 11.08.2022 Украина.ру

Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС

Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий

2022-08-11T17:38

2022-08-11T17:38

2022-08-11T17:38

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В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожье повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В районе хранилища ЗАЭС зафиксировали "минимум три прилета". Сотрудники станции укрылись в защищенных помещениях.В соцсетях распространили фотографии клубов дыма. По словам Балицкого, на поле произошел пожар после обрыва линий электропередач. Пожарные тушат огонь.

https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html

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новости, запорожье, аэс, всу, обстрелы