https://ukraina.ru/20220811/1037571528.html
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий
2022-08-11T17:38
2022-08-11T17:38
2022-08-11T17:38
новости
запорожье
аэс
всу
обстрелы
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В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожье повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В районе хранилища ЗАЭС зафиксировали "минимум три прилета". Сотрудники станции укрылись в защищенных помещениях.В соцсетях распространили фотографии клубов дыма. По словам Балицкого, на поле произошел пожар после обрыва линий электропередач. Пожарные тушат огонь.
https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, аэс, всу, обстрелы
Новости, Запорожье, АЭС, ВСУ, обстрелы
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожье повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В районе хранилища ЗАЭС зафиксировали "минимум три прилета". Сотрудники станции укрылись в защищенных помещениях.
В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме
Евгений Балицкий
глава Запорожской области
В соцсетях распространили фотографии клубов дыма. По словам Балицкого, на поле произошел пожар после обрыва линий электропередач. Пожарные тушат огонь.