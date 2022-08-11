Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037571528.html
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий
2022-08-11T17:38
2022-08-11T17:38
новости
запорожье
аэс
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_67c4b9f53db4c7c7d944d90809bf0c27.jpg
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожье повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В районе хранилища ЗАЭС зафиксировали "минимум три прилета". Сотрудники станции укрылись в защищенных помещениях.В соцсетях распространили фотографии клубов дыма. По словам Балицкого, на поле произошел пожар после обрыва линий электропередач. Пожарные тушат огонь.
https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f73825c2ad3f233c31727611e00c08a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, аэс, всу, обстрелы
Новости, Запорожье, АЭС, ВСУ, обстрелы

Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС

17:38 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожье повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В районе хранилища ЗАЭС зафиксировали "минимум три прилета". Сотрудники станции укрылись в защищенных помещениях.
В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме
Евгений Балицкий
глава Запорожской области
В соцсетях распространили фотографии клубов дыма. По словам Балицкого, на поле произошел пожар после обрыва линий электропередач. Пожарные тушат огонь.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 15:57
Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС
 
НовостиЗапорожьеАЭСВСУобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
18:28Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС
18:11Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
18:07Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
17:45Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
17:38Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
17:30Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
17:26Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
17:24"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
17:20Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля
17:02Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру
16:54Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО
16:50McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
16:49"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
16:46Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
Лента новостейМолния