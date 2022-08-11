Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме" - 11.08.2022 Украина.ру
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Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме" - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
России нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря из-за принятого латвийского заявления, но Москва может принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-11T19:19
2022-08-11T19:19
латвия
терроризм
новости
украина
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, России нужна неотвратимость наказания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html
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Новости
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452
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латвия, терроризм, новости, украина
Латвия, терроризм, Новости, Украина

Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"

19:19 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Латвия. Рига
Страны мира. Латвия. Рига - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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России нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря из-за принятого латвийского заявления, но Москва может принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой. Условно говоря, продал три вагона бензина в Ригу – получил три года. Продал пять вагонов – пять лет.
Николай Межевич интервью
Николай Межевич
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург)
По его мнению, России нужна неотвратимость наказания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
17:02
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ЛатвиятерроризмНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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