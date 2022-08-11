https://ukraina.ru/20220811/1037570426.html

Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"

Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме" - 11.08.2022 Украина.ру

Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"

России нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря из-за принятого латвийского заявления, но Москва может принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-11T19:19

2022-08-11T19:19

2022-08-11T19:19

латвия

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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, России нужна неотвратимость наказания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html

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латвия, терроризм, новости, украина