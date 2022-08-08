Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством - 08.08.2022 Украина.ру
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Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством
Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством - 08.08.2022 Украина.ру
Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством
Любые военные атаки на атомные электростанции – самоубийственны, заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Трансляция пресс-конференции опубликована 8 августа на сайте организации
2022-08-08T16:46
2022-08-08T16:46
новости
запорожская аэс
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антониу гутерреш
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Он заверил, что вмешательство МАГАТЭ могло бы изменить ситуацию, использовав "все свои компетенции".Минобороны России заявило накануне об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ, в то время как президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность на ВС РФ. Атаки на атомную электростанцию вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и у всей Европы, так как под ударом находится ядерная безопасность континента.В понедельник 8 августа Bloomberg написали, что Россия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа.
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новости, запорожская аэс, оон, антониу гутерреш

Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством

16:46 08.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй
Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Любые военные атаки на атомные электростанции – самоубийственны, заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Трансляция пресс-конференции опубликована 8 августа на сайте организации

Любые военные атаки на атомные электростанции, в том числе на Запорожскую АЭС, являются самоубийственным актом, удары по ней должны прекратится

Он заверил, что вмешательство МАГАТЭ могло бы изменить ситуацию, использовав "все свои компетенции".
Минобороны России заявило накануне об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ, в то время как президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность на ВС РФ. Атаки на атомную электростанцию вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и у всей Европы, так как под ударом находится ядерная безопасность континента.
В понедельник 8 августа Bloomberg написали, что Россия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС?
 
НовостиЗапорожская АЭСООНАнтониу Гутерреш
 
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