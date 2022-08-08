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Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством

Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством - 08.08.2022 Украина.ру

Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством

Любые военные атаки на атомные электростанции – самоубийственны, заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Трансляция пресс-конференции опубликована 8 августа на сайте организации

2022-08-08T16:46

2022-08-08T16:46

2022-08-08T16:46

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Он заверил, что вмешательство МАГАТЭ могло бы изменить ситуацию, использовав "все свои компетенции".Минобороны России заявило накануне об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ, в то время как президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность на ВС РФ. Атаки на атомную электростанцию вызывают серьезную обеспокоенность не только в России, но и у всей Европы, так как под ударом находится ядерная безопасность континента.В понедельник 8 августа Bloomberg написали, что Россия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа.

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