https://ukraina.ru/20220811/1037549611.html

Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией

Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией - 11.08.2022 Украина.ру

Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией

Украина проиграла в СВО тогда, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия", сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-11T15:34

2022-08-11T15:34

2022-08-11T15:34

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По его мнению, у киевского режима нет шансов, чтобы выйти из этого конфликта победителем.По его словам, из этой ситуации "простых выходов нет, абсолютно никаких, хороших решений нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

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2022

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новости, украина, поражение, россия, сво