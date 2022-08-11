Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Украина проиграла в СВО тогда, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия", сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его мнению, у киевского режима нет шансов, чтобы выйти из этого конфликта победителем.
Украина проиграла эту войну ровно в тот момент, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия". Это произошло не сегодня, а в тот момент, когда мы согласились на то, что Украину будут превращать в антироссийский проект. Я имею в виду - украинский народ, украинская власть.
По его словам, из этой ситуации "простых выходов нет, абсолютно никаких, хороших решений нет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
8 августа, 15:49Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду