Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией - 11.08.2022 Украина.ру
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Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией - 11.08.2022 Украина.ру
Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
Украина проиграла в СВО тогда, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия", сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-11T15:34
2022-08-11T15:34
новости
украина
поражение
россия
сво
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По его мнению, у киевского режима нет шансов, чтобы выйти из этого конфликта победителем.По его словам, из этой ситуации "простых выходов нет, абсолютно никаких, хороших решений нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
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новости, украина, поражение, россия, сво
Новости, Украина, поражение, Россия, СВО

Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией

15:34 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украина проиграла в СВО тогда, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия", сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его мнению, у киевского режима нет шансов, чтобы выйти из этого конфликта победителем.
Украина проиграла эту войну ровно в тот момент, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия". Это произошло не сегодня, а в тот момент, когда мы согласились на то, что Украину будут превращать в антироссийский проект. Я имею в виду - украинский народ, украинская власть.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
По его словам, из этой ситуации "простых выходов нет, абсолютно никаких, хороших решений нет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:49
Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду
 
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