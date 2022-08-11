Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
После окончательной победы над ВСУ в Песках русские войска попытаются нанести основной удар по позициям противника в Первомайском и Водяном. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T15:25
2022-08-11T15:25
новости
россия
всу
пески
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Специалист уточнил, что Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса.Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, пески
Новости, Россия, ВСУ, Пески

Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ

15:25 11.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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После окончательной победы над ВСУ в Песках русские войска попытаются нанести основной удар по позициям противника в Первомайском и Водяном. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса.
"Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны. Взятие Водяного создает очень серьезные проблемы для противника", - констатировал Рожин.
Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУПески
 
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