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Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ

Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ

После окончательной победы над ВСУ в Песках русские войска попытаются нанести основной удар по позициям противника в Первомайском и Водяном. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T15:25

2022-08-11T15:25

2022-08-11T15:25

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Специалист уточнил, что Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса.Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, пески