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Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
После окончательной победы над ВСУ в Песках русские войска попытаются нанести основной удар по позициям противника в Первомайском и Водяном. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T15:25
2022-08-11T15:25
2022-08-11T15:25
новости
россия
всу
пески
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Специалист уточнил, что Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса.Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, пески
Новости, Россия, ВСУ, Пески
Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
После окончательной победы над ВСУ в Песках русские войска попытаются нанести основной удар по позициям противника в Первомайском и Водяном. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса.
"Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны. Взятие Водяного создает очень серьезные проблемы для противника", - констатировал Рожин.
Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку, заключил собеседник издания.