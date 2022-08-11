Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине - 11.08.2022 Украина.ру
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Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине - 11.08.2022 Украина.ру
Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
Тема прибалтийских наемников, которые воюют на стороне ВСУ, в прибалтийских СМИ не освещается и на общественное мнение не влияет. Было бы идеально, если бы ВС РФ смогли взять их в плен и устроить над ними трибунал. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-11T14:38
2022-08-11T14:38
новости
прибалтика
наемники
украина
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Ранее в Минобороны РФ сообщали, что на Украину по состоянию на 5 августа прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии. Из них было уничтожено 61, 63 и восемь, убыло 59, 52 и четыре.Межевич отметил, что большинство жителей Прибалтики рассчитывают на победу Украины осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе. А осенью уж точно ничего такого не произойдет.В ответ на фашистскую политику Эстонии, Латвии и Литвы ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря, но мы можем ввести их экономическую блокаду и полностью запретить с ними торговлю, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, прибалтика, наемники, украина
Новости, Прибалтика, наемники, Украина

Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине

14:38 11.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФакельное шествие в Риге в честь Дня независимости
Факельное шествие в Риге в честь Дня независимости
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Тема прибалтийских наемников, которые воюют на стороне ВСУ, в прибалтийских СМИ не освещается и на общественное мнение не влияет. Было бы идеально, если бы ВС РФ смогли взять их в плен и устроить над ними трибунал. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что на Украину по состоянию на 5 августа прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии. Из них было уничтожено 61, 63 и восемь, убыло 59, 52 и четыре.
"Я искренне надеюсь, что эти люди как минимум вернутся домой в гробах. А лучше всего, если бы мы их захватили в плен и доставили на процесс в Москву. А затем после соответствующих процедур тела можно выдать соответствующим дипломатическим представителям Эстонии, Латвии и Литвы", - категоричен эксперт.
Межевич отметил, что большинство жителей Прибалтики рассчитывают на победу Украины осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе. А осенью уж точно ничего такого не произойдет.
В ответ на фашистскую политику Эстонии, Латвии и Литвы ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря, но мы можем ввести их экономическую блокаду и полностью запретить с ними торговлю, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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