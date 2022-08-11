https://ukraina.ru/20220811/1037545274.html
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал о позиции России в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), которую обстреливают украинские военные
2022-08-11T18:11
2022-08-11T18:11
2022-08-11T18:11
сергей марков
запорожская аэс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102694/04/1026940445_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_9ce0ac657a35838210c80d0aa7a4aa05.jpg.webp
"Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет", - объяснил Марков.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102694/04/1026940445_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_bac57593bf96db70c54a0862731300cd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, запорожская аэс, новости
Сергей Марков, Запорожская АЭС, Новости
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал о позиции России в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), которую обстреливают украинские военные
"Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет", - объяснил Марков.
Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.