Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
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Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал о позиции России в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), которую обстреливают украинские военные
2022-08-11T18:11
2022-08-11T18:11
сергей марков
запорожская аэс
новости
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"Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет", - объяснил Марков.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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сергей марков, запорожская аэс, новости
Сергей Марков, Запорожская АЭС, Новости

Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС

18:11 11.08.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал о позиции России в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), которую обстреливают украинские военные
"Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет", - объяснил Марков.
Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Сергей МарковЗапорожская АЭСНовости
 
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