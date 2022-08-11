https://ukraina.ru/20220811/1037545274.html

Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС

Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал о позиции России в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС), которую обстреливают украинские военные

2022-08-11T18:11

2022-08-11T18:11

2022-08-11T18:11

сергей марков

запорожская аэс

новости

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"Российская позиция вкратце такова: давайте мы проведем полную демилитаризацию запорожской ЗАЭС под международным контролем. МАГАТЭ поставит свои посты, наблюдателей, чтобы никто не обстреливал и не размещал свою технику. Чтоб никто никого ни в чем не обвинял. Киев обвиняет РФ в том, что там стоит военная техника, вот пусть стоят наблюдатели МАГАТЭ и фиксируют, что никакой техники там нет", - объяснил Марков.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей марков, запорожская аэс, новости