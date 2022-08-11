https://ukraina.ru/20220811/1037544887.html
Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty International
Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty International - 11.08.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty International
Запад никогда не признает доклад Amnesty International, что Киев нарушает законы и правила ведения войны, потому что США управляют этими организациями и финансируют их, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-11T14:10
2022-08-11T14:10
2022-08-11T14:10
новости
amnesty international
украина
запад
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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, Запад никогда не признает, что украинская сторона нарушает те или иные принципы ведения войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, amnesty international, украина, запад
Новости, Amnesty International, Украина, Запад
Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty International
Запад никогда не признает доклад Amnesty International, что Киев нарушает законы и правила ведения войны, потому что США управляют этими организациями и финансируют их, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
Запад этого не признает никогда, потому что Запад напрямую участвует во всех этих процессах. Более того, Запад управляет такими процессами. Запад финансирует это все, поэтому, конечно, никакого признания Запада не будет. Они же для того вкладывают финансовый ресурс, чтобы потом самих себя обвинять в военных преступлениях.
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
По его мнению, Запад никогда не признает, что украинская сторона нарушает те или иные принципы ведения войны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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