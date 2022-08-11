https://ukraina.ru/20220811/1037542701.html

Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров

Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров - 11.08.2022 Украина.ру

Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров

Ничего нового Amnesty International не сказала, они просто впервые публично в своем докладе отобразили то, что Россия раньше знала, но это вызвало бурю эмоций внутри Украины, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-11T15:08

2022-08-11T15:08

2022-08-11T15:08

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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, amnesty international, украина, россия