https://ukraina.ru/20220811/1037542701.html
Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров - 11.08.2022 Украина.ру
Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
Ничего нового Amnesty International не сказала, они просто впервые публично в своем докладе отобразили то, что Россия раньше знала, но это вызвало бурю эмоций внутри Украины, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-11T15:08
2022-08-11T15:08
2022-08-11T15:08
новости
amnesty international
украина
россия
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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, amnesty international, украина, россия
Новости, Amnesty International, Украина, Россия
Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
Ничего нового Amnesty International не сказала, они просто впервые публично в своем докладе отобразили то, что Россия раньше знала, но это вызвало бурю эмоций внутри Украины, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
Давайте исходить из того, что ничего нового для нас Amnesty International не сказала. Просто впервые за все это время они публично в своем докладе отобразили то, что мы и раньше знали. Это, конечно, вызвало бурю эмоций внутри Украины, только ленивый не обвинил Amnesty International в том, что они "пособники Кремля", оправдывают убийства и т.д.
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
По его мнению, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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