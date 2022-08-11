https://ukraina.ru/20220811/1037541825.html

Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО

Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО

Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-11T19:27

2022-08-11T19:27

2022-08-11T19:27

украина

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военная помощь

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По его мнению, без западной поддержи СВО завершилась бы быстро и России не пришлось бы ликвидировать 40 тысяч всушников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, запад, сво, новости, военная помощь