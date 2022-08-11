Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
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Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T19:27
2022-08-11T19:27
украина
запад
сво
новости
военная помощь
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По его мнению, без западной поддержи СВО завершилась бы быстро и России не пришлось бы ликвидировать 40 тысяч всушников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, запад, сво, новости, военная помощь
Украина, Запад, СВО, Новости, военная помощь

Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО

19:27 11.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
По его мнению, без западной поддержи СВО завершилась бы быстро и России не пришлось бы ликвидировать 40 тысяч всушников.
Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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