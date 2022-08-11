https://ukraina.ru/20220811/1037541825.html
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T19:27
2022-08-11T19:27
2022-08-11T19:27
украина
запад
сво
новости
военная помощь
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По его мнению, без западной поддержи СВО завершилась бы быстро и России не пришлось бы ликвидировать 40 тысяч всушников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запад, сво, новости, военная помощь
Украина, Запад, СВО, Новости, военная помощь
Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
По его мнению, без западной поддержи СВО завершилась бы быстро и России не пришлось бы ликвидировать 40 тысяч всушников.
Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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